У "Дії" українці згенерували понад 200 тис. посвідчень ветерана
Українці через застосунок "Дія" згенерували більше 200 тис. посвідчень ветерана
Про це повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
"Вже майже місяць військовим та їхнім родинам не потрібно носити з собою паперовий документ, адже важливий і потрібний документ завжди під рукою — у смартфоні", - розповів він.
Федоров також нагадав, що посвідчення ветерана можуть додати ті українці в Дію, які є:
- учасниками бойових дій;
- учасниками війни;
- людьми з інвалідністю внаслідок війни;
- постраждалими учасниками Революції гідності;
- членами сім’ї загиблого ветерана війни чи загиблого захисника і захисниці України.
Водночас міністр додав: Кабінет міністрів нещодавно підтримав зміни до закону, які дозволять ветеранам та їхнім родинам використовувати лише цифрове посвідчення, а паперове - за бажанням. Однак ці зміни ще повинна затвердити Верховна Рада.
- 13 травня у застосунку "Дія" розпочалась реєстрація на бета-тестування нового документа - посвідчення ветерана.
- 5 червня у Дії повноцінно запустили новий посвідчення ветерана для українських захисників.
- Станом на 9 червня з моменту запуску послуги у застосунку "Дія" було згенеровано понад 80 тисяч посвідчень ветерана.
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