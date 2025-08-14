У Харкові та Бородянці тестуватимуть 5G-інтернет
Уряд розширив зону тестування 5G-інтернету: технологію випробовуватимуть у Харкові та Бородянці на Київщині
Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації.
Зазначено, що після тестування 5G у Львові восени інтернет тестуватимуть також у Харкові та Бородянці. Водночас раніше випробування планували проводити лише в Києві та Одесі.
"До повноцінного запуску ми протестуємо, як 5G працює в містах, які постраждали від обстрілів і мають частково зруйновану інфраструктуру. Тут технологія пройде найскладнішу перевірку — робота в умовах можливих перебоїв з електропостачанням та обмежених ресурсів", – наголошує відомство.
У повідомленні також виділили: результати тестування також допоможуть проаналізувати, як 5G може стати фундаментом у відбудові та відновленні міст через цифрові технології.
"Також до 2030 року Україна поступово перейде з 3G на сучасні стандарти зв’язку, зокрема як 4G. Це поетапний процес: оператори вже оновлюють мережі, щоб перехід був непомітним для людей. У результаті інтернет стане швидшим, зв’язок — стабільнішим, а мережі — здатними обслуговувати більше користувачів без втрати якості з’єднання", – резюмувало Мінцифри.
- 9 червня уряд України ухвалив Стратегію розвитку сфери електронних комунікацій до 2030 року: вона передбачає запуск 5G і якісний мобільний зв'язок для 98% українців.
- 31 липня в Україні вперше розпочали тестування 5G-інтернету на базі університету – Київського авіаційного інституту.
