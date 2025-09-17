У Резерв+ зʼявилася нова відмітка "ВОС-999": Міноборони пояснило, що це означає

Про це повідомили на сайті Міністерства оборони України.

"ВОС-999 — це військово-облікова спеціальність, що присвоюється військовозобов’язаним, які не проходили військову службу або навчальні збори", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ця норма визначена в наказі Міноборони №317 на підставі ст. 39 закону України "Про військовий обов’язок і військову службу". Це дає змогу державі визначити, скільки військовозобов’язаних потребують проходження базової загальновійськової підготовки в разі призову на службу під час особливого періоду.

"Спеціально нічого робити не потрібно. Така військово-облікова спеціальність не є підставою для штрафу чи інших обмежень", - пояснили у Міноборони.