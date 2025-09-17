У Резерв+ зʼявилася нова відмітка "ВОС-999": Міноборони пояснило, що це означає
У середу, 17 вересня, в застосунку "Резерв+" у деяких користувачів зʼявилася нова позначка "ВОС-999. Потребує проходження базової загальновійськової підготовки"
Про це повідомили на сайті Міністерства оборони України.
"ВОС-999 — це військово-облікова спеціальність, що присвоюється військовозобов’язаним, які не проходили військову службу або навчальні збори", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ця норма визначена в наказі Міноборони №317 на підставі ст. 39 закону України "Про військовий обов’язок і військову службу". Це дає змогу державі визначити, скільки військовозобов’язаних потребують проходження базової загальновійськової підготовки в разі призову на службу під час особливого періоду.
"Спеціально нічого робити не потрібно. Така військово-облікова спеціальність не є підставою для штрафу чи інших обмежень", - пояснили у Міноборони.
- 27 серпня стало відомо, що у Міністерстві оборони розглядають можливість автоматичного переоформлення відстрочок від мобілізації для тих, хто оформив їх через застосунок "Резерв+".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.99 Купівля 40.99Продаж 41.46
- EUR Купівля 48.44Продаж 49.13
- Актуальне
- Важливе