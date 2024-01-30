У США хочуть змусити Facebook та Google дотримуватись санкцій проти Росії та Ірану
У сенаті закликали міністерство фінансів США зробити більше для того, щоб великі технологічні компанії, включно з Meta Platforms та Alphabet Inc, дотримувались санкцій проти "іноземних противників", зокрема Росії та Ірану
Про це повідомляє Reuters.
Сенатор-демократ Марк Уорнер, який очолює комітет сенату США з розвідки, написав листа міністру фінансів Джанет Єллен, у якому зазначив, що Мінфін не в змозі "забезпечити дотримання санкцій на ринках цифрової реклами".
"Американські технологічні компанії, такі як Alphabet, якій належить Google, і Meta, якій належать Facebook та Instagram, продовжують зневажати правила санкцій США", - заявив Уорнер.
Він стверджує, що технологічні гіганти продовжують надавати рекламні послуги організаціям, які потрапили під санкції США і мають глибокі зв’язки з країнами, які він назвав "іноземними противниками", включаючи Росію та Іран.
Серед прикладів, наведених сенатором у листі, були повідомлення ЗМІ та громадськості наприкінці 2023 року про те, що Google показував рекламу російських та іранських компаній, які перебувають під санкціями, а проросійський молдовський політик Ілан Шор використовував рекламу у Facebook для того, що Марк Уорнер назвав "активністю зловмисного впливу, спрямованої на вибори в Молдові".
Законодавець зазначив, що цього року в багатьох країнах пройдуть вибори, включно зі Сполученими Штатами, тому для Міністерства фінансів важливо забезпечити дотримання санкцій США.
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