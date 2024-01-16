У застосунку "Київ Цифровий" стався збій: користувачі скаржаться, що не можна поповнити транспортну картку

Про це стало відомо з коментарів під останнім дописом цифрового сервісу у Facebook.

Там користувачі скаржаться, що неможливо придбати квиток на проїзд, поповнити транспортну картку, а також авторизуватись у застосунку після оновлення.

Крім того, користувачам не надійшло сповіщення про відбій останньої повітряної тривоги у Києві.

У сервісі підтвердили виникнення проблеми у роботі додатка і заявили, що вже працюють над її усуненням.

"Вибачте за прикру помилку. Наразі є деякі проблеми з мережею. Спеціалісти вже все лагодять, щоб ви могли якнайшвидше скористатися застосунком", - відповіли представники "Київ Цифровий" у коментарях у Facebook.