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У застосунку "Київ Цифровий" стався збій: користувачі скаржаться, що не можна поповнити транспортну картку

16 січня, 2024 вiвторок
13:13
Технології Київ Цифровий

У вівторок, 16 січня, у роботі застосунку "Київ Цифровий" стався збій. Користувачі заявили, що не можуть придбати поповнити проїзну картку та купити квиток

Про це стало відомо з коментарів під останнім дописом цифрового сервісу у Facebook.

Там користувачі скаржаться, що неможливо придбати квиток на проїзд, поповнити транспортну картку, а також авторизуватись у застосунку після оновлення. 

Крім того, користувачам не надійшло сповіщення про відбій останньої повітряної тривоги у Києві.

У сервісі підтвердили виникнення проблеми у роботі додатка і заявили, що вже працюють над її усуненням.

"Вибачте за прикру помилку. Наразі є деякі проблеми з мережею. Спеціалісти вже все лагодять, щоб ви могли якнайшвидше скористатися застосунком", - відповіли представники "Київ Цифровий" у коментарях у Facebook.

  • Нагадаємо, 12 грудня у роботі мобільного оператора "Київстар" стався масштабний збій: у користувачів декілька днів був відсутній мобільний зв'язок, не було можливості перейти на іншого оператора через нацроумінг. У компанії заявили, що причиною збою стала потужна атака хакерів.
транспорт
новини Києва
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