У застосунку "Київ Цифровий" стався збій: користувачі скаржаться, що не можна поповнити транспортну картку
У вівторок, 16 січня, у роботі застосунку "Київ Цифровий" стався збій. Користувачі заявили, що не можуть придбати поповнити проїзну картку та купити квиток
Про це стало відомо з коментарів під останнім дописом цифрового сервісу у Facebook.
Там користувачі скаржаться, що неможливо придбати квиток на проїзд, поповнити транспортну картку, а також авторизуватись у застосунку після оновлення.
Крім того, користувачам не надійшло сповіщення про відбій останньої повітряної тривоги у Києві.
У сервісі підтвердили виникнення проблеми у роботі додатка і заявили, що вже працюють над її усуненням.
"Вибачте за прикру помилку. Наразі є деякі проблеми з мережею. Спеціалісти вже все лагодять, щоб ви могли якнайшвидше скористатися застосунком", - відповіли представники "Київ Цифровий" у коментарях у Facebook.
- Нагадаємо, 12 грудня у роботі мобільного оператора "Київстар" стався масштабний збій: у користувачів декілька днів був відсутній мобільний зв'язок, не було можливості перейти на іншого оператора через нацроумінг. У компанії заявили, що причиною збою стала потужна атака хакерів.
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