Головна Технології Українці отримуватимуть у Дії сповіщення про те, хто і навіщо переглядає їхні дані в реєстрах

Українці отримуватимуть у Дії сповіщення про те, хто і навіщо переглядає їхні дані в реєстрах

Дар'я Куркіна
3 жовтня, 2025 п'ятниця
19:43
Технології

У Дії анонсували появу сповіщень для українців про те, хто й навіщо переглядає їхню інформацію в реєстрах

Зміст

Про це повідомило Мінцифри.

"Кожен українець повинен знати, що відбувається з його даними. Вже скоро запустимо сповіщення в Дії, щоб ви бачили, хто і для чого переглядав інформацію у реєстрах. Уряд ухвалив постанову, яка запускає підсистему моніторингу доступу до даних у Трембіті", – наголосили в міністерстві.

Це працюватиме таким чином: наприклад, під час оформлення послуги державному органу потрібні ваші дані — і працівник робить запит у реєстрі. Це фіксує Трембіта й надсилає в Дію сповіщення: хто, коли та навіщо.

Водночас сповіщення не надходитимуть користувачам у тих випадках, котрі повʼязані з розслідуванням злочинів, контррозвідкою, боротьбою з тероризмом або досудовим розслідуванням.

"Подібна послуга вже працює в Естонії — Data Tracker. Ми дослідили досвід партнерів та впроваджуємо найкращі світові практики, щоб підвищити прозорість держави та дотримуватися європейських стандартів захисту даних", – додають у матеріалі. 

  • 18 вересня Міністерство юстиції України заперечило інформацію, про нібито витік персональних даних українців через тестування системи е-Нотаріат.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Дія
