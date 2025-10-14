Українцям більше не дзвонитимуть з рекламою по телефону: оператори вже заблокували тисячі спам-номерів
Перший віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що українці більше не отримуватимуть спам-дзвінків: оператори вже заблокували тисячі номерів, а кожен користувач може самостійно повідомити про небажані дзвінки, щоб допомогти боротися з рекламою по телефону
Про це він написав на своєму Telegram-каналі.
За словами Федорова, нещодавно уряд ухвалив постанову, яка дозволяє операторам блокувати спам-номери. Правила набули чинності 2 жовтня, і відтоді вже заблоковано тисячі номерів, з яких надходили рекламні дзвінки.
"Спам-дзвінки — це дзвінки рекламного характеру, коли компанія телефонує без попередньої згоди користувача та рекламує товар або послугу. Тепер кожен українець може звернутися до свого оператора й допомогти заблокувати номер, з якого здійснювали дзвінок", - зазначив він.
Контакти операторів для блокування спам-номерів:
- Vodafone — у застосунку чи за номером: 111 або 0 800 400 111 в Україні, +38 050 400 111 у роумінгу;
- Kyivstar — у застосунку чи за номером: 466 або 0 800 300 466 в Україні, *105*466# у роумінгу;
- LifeCell — у застосунку чи за номером: 5433 або 0 800 20 5433 в Україні, +38 063 5433 111 у роумінгу.
Крім того, можна поскаржитися на гарячу лінію Уряду (1545) або залишити заявку на сайті Національної комісії з регулювання електронних комунікацій.
"Залишайте заявки та допомагайте операторам боротися зі спамерами", - закликав Федоров.
- Біла Церква
