Уряд Нідерландів може відмовитися від Facebook через загрозу безпеці, - ЗМІ
Уряд Нідерландів обговорює можливість відмови від соцмережі Facebook через занепокоєння щодо безпеки персональних даних на цій платформі
Про це повідомили близькі до уряду джерела, пише видання De Telegraaf.
За інформацією журналістів, нідерландський уряд вів переговори з компанією-власником Facebook, Meta, про захист персональних даних. Вони "не принесли бажаних покращень", тож урядовці готуються до заборони Facebook.
Підготовка передбачає, що міністерства в уряді Нідерландів визначать, які наслідки для них матиме відмова від соцмережі.
Непрямо про підготовку такого кроку De Telegraaf розповіла державна секретарка уряду Нідерландів із питань цифровізації Александра ван Хуффелен. Вона нагадала, що ще у 2017 році нідерландський регулятор виявив порушення у тому, як Facebook обробляє персональні дані.
"Уряд Нідерландів провів розслідування ризиків для приватності, пов'язаних із використанням сторінок Facebook", – розповіла ван Хуффелен. За її словами, розслідування виявило серйозні недоліки, які обговорили з Facebook.
Посадовиця допускає, що слідом за Facebook урядова заборона може торкнутись і інших соціальних мереж. Сама ван Хуффелен вирішила припинити користуватися Twitter (X).
- Із серпня соціальним мережам Facebook та Instagram у Норвегії із серпня тимчасово заборонили відстежувати користувачів в інтернеті для таргетування реклами.
- В кінці серпня норвезький регулятор заявив у суді, що Meta Platforms порушує європейські правила конфіденційності даних.
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