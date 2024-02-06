Уряд Нідерландів може відмовитися від Facebook через загрозу безпеці, - ЗМІ

Про це повідомили близькі до уряду джерела, пише видання De Telegraaf.

За інформацією журналістів, нідерландський уряд вів переговори з компанією-власником Facebook, Meta, про захист персональних даних. Вони "не принесли бажаних покращень", тож урядовці готуються до заборони Facebook.

Підготовка передбачає, що міністерства в уряді Нідерландів визначать, які наслідки для них матиме відмова від соцмережі.

Непрямо про підготовку такого кроку De Telegraaf розповіла державна секретарка уряду Нідерландів із питань цифровізації Александра ван Хуффелен. Вона нагадала, що ще у 2017 році нідерландський регулятор виявив порушення у тому, як Facebook обробляє персональні дані.

"Уряд Нідерландів провів розслідування ризиків для приватності, пов'язаних із використанням сторінок Facebook", – розповіла ван Хуффелен. За її словами, розслідування виявило серйозні недоліки, які обговорили з Facebook.

Посадовиця допускає, що слідом за Facebook урядова заборона може торкнутись і інших соціальних мереж. Сама ван Хуффелен вирішила припинити користуватися Twitter (X).