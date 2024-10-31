В Армії+ 3 тис. військових розпочали онлайн-навчання протягом тижня, - Міноборони

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко в етері телемарафону.

"За тиждень з моменту запуску ми бачимо, що три тисячі військових розпочали навчання в Армії+, 850 курсів уже успішно завершені. Це означає, що військовий склав іспит з курсу, пройшов тести і підтягнув у застосунок сертифікат для підтвердження своїх знань командиру", - розповіла вона.

Черногоренко уточнила, що найбільше військові просили запустити в застосунку навчання стосовно застосування дронів.

"Також Армія+ пропонує відеокурси загальної підготовки і з побуту в польових умовах", - додала заступниця міністра оборони.

За словами Черногоренко, в Армію+ мають додати ще 10 модулів навчання, зокрема про звʼязок на полі бою, кібергігієну й психологічну підтримку.

Водночас вона зазначила: наразі в мобільному застосунку "Резерв+" зареєстровані 3,5 млн українців і через нього надійшли більше 5 тис. заявок на приєднання до Сил оборони.