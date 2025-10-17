В Дії тимчасово будуть недоступними послуги ДРАЦС: обмеження стосуються семи областей
У семи областях України тимчасово не працюватимуть онлайн-послуги ДРАЦС на порталі Дія через реорганізацію відділів
Про це йдеться в Telegram-каналі "Дія".
"Реорганізація у структурі відділів ДРАЦС триває, тож деякі послуги на порталі Дія будуть тимчасово недоступні в Івано-Франківській, Волинській, Закарпатській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Чернівецькій областях", - йдеться у повідомленні.
Список послуг, які будуть тимчасово недоступні:
- єМалятко;
- витяг про народження;
- витяг про зміну імені;
- витяг про шлюб;
- витяг про розірвання шлюбу;
- витяг про смерть;
- повторна видача свідоцтв з ДРАЦС
Повний список — за посиланням.
В Дії порадили тим, хто вже подав заяву й оплатив послугу, перевірити, чи вона підписана та відправлена.
"Зробіть це сьогодні, щоб ДРАЦС встиг її опрацювати. Якщо не встигнете — після відновлення подайте нову заяву або зверніться до відділу ДРАЦС, у якому замовляли послугу, з квитанцією для її отримання", - попередили в Дії.
- Починаючи з 13 жовтня, в застосунку Дія тимчасово не працюють послуги заміни техпаспорта та перереєстрації авто.
