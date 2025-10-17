В Дії тимчасово будуть недоступними послуги ДРАЦС: обмеження стосуються семи областей

Про це йдеться в Telegram-каналі "Дія".

"Реорганізація у структурі відділів ДРАЦС триває, тож деякі послуги на порталі Дія будуть тимчасово недоступні в Івано-Франківській, Волинській, Закарпатській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Чернівецькій областях", - йдеться у повідомленні.

Список послуг, які будуть тимчасово недоступні:

єМалятко;

витяг про народження;

витяг про зміну імені;

витяг про шлюб;

витяг про розірвання шлюбу;

витяг про смерть;

повторна видача свідоцтв з ДРАЦС

Повний список — за посиланням.

В Дії порадили тим, хто вже подав заяву й оплатив послугу, перевірити, чи вона підписана та відправлена.

"Зробіть це сьогодні, щоб ДРАЦС встиг її опрацювати. Якщо не встигнете — після відновлення подайте нову заяву або зверніться до відділу ДРАЦС, у якому замовляли послугу, з квитанцією для її отримання", - попередили в Дії.