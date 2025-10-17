Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
В Дії тимчасово будуть недоступними послуги ДРАЦС: обмеження стосуються семи областей

Марія Науменко
17 жовтня, 2025 п'ятниця
12:26
Технології

У семи областях України тимчасово не працюватимуть онлайн-послуги ДРАЦС на порталі Дія через реорганізацію відділів

Зміст

Про це йдеться в Telegram-каналі "Дія".

"Реорганізація у структурі відділів ДРАЦС триває, тож деякі послуги на порталі Дія будуть тимчасово недоступні в Івано-Франківській, Волинській, Закарпатській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Чернівецькій областях", - йдеться у повідомленні.

Список послуг, які будуть тимчасово недоступні:

  • єМалятко;
  • витяг про народження; 
  • витяг про зміну імені;
  • витяг про шлюб;
  • витяг про розірвання шлюбу;
  • витяг про смерть;
  • повторна видача свідоцтв з ДРАЦС

Повний список — за посиланням

В Дії порадили тим, хто вже подав заяву й оплатив послугу, перевірити, чи вона підписана та відправлена. 

"Зробіть це сьогодні, щоб ДРАЦС встиг її опрацювати. Якщо не встигнете — після відновлення подайте нову заяву або зверніться до відділу ДРАЦС, у якому замовляли послугу, з квитанцією для її отримання", - попередили в Дії.

  • Починаючи з 13 жовтня, в застосунку Дія тимчасово не працюють послуги заміни техпаспорта та перереєстрації авто.
     
Новини
Суспільство
Україна
Дія
Київ
