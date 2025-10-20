В обхід Росії Чорним морем прокладуть нову систему швидкісного інтернету для України

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Швидкий та безпечний інтернет для України — в обхід Росії Чорним морем прокладуть сучасну кабельну систему", – поінформував він.

За словами міністра, такий цифровий маршрут зʼєднає Україну з Грузією, Туреччиною та Болгарією. Будівництво кабельної системи розпочнуть у 2027 році в Болгарії: бюджет проєкту становить 100 млн євро.

Федоров акцентує, проєкт забезпечить для Києва серед іншого цифровий суверенітет та стійкість телекомунікаційної інфраструктури, швидкісний та безпечний інтернет для українців. Також він надасть роль сполучної ланки в інтернет-трафіку між Європою та Азією в обхід РФ.

"Завдяки Kardesa Чорноморський регіон отримає додатково 500 терабіт/с інтернет-пропускної здатності. Підводні кабелі забезпечують 97-98% міжнародного інтернет-трафіку, тож цей проєкт має важливе значення для розвитку цифрової екосистеми всього регіону", – підкреслив очільник Мінцифри.