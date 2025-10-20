В обхід Росії Чорним морем прокладуть нову систему швидкісного інтернету для України
Vodafone прокладе сучасну кабельну систему Чорним морем задля стійкого інтернету в обхід Росії. Маршрут зʼєднає Україну з трьома державами
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Швидкий та безпечний інтернет для України — в обхід Росії Чорним морем прокладуть сучасну кабельну систему", – поінформував він.
За словами міністра, такий цифровий маршрут зʼєднає Україну з Грузією, Туреччиною та Болгарією. Будівництво кабельної системи розпочнуть у 2027 році в Болгарії: бюджет проєкту становить 100 млн євро.
Федоров акцентує, проєкт забезпечить для Києва серед іншого цифровий суверенітет та стійкість телекомунікаційної інфраструктури, швидкісний та безпечний інтернет для українців. Також він надасть роль сполучної ланки в інтернет-трафіку між Європою та Азією в обхід РФ.
"Завдяки Kardesa Чорноморський регіон отримає додатково 500 терабіт/с інтернет-пропускної здатності. Підводні кабелі забезпечують 97-98% міжнародного інтернет-трафіку, тож цей проєкт має важливе значення для розвитку цифрової екосистеми всього регіону", – підкреслив очільник Мінцифри.
- Улітку в Україні вперше розпочали тестування 5G-інтернету на базі університету – Київського авіаційного інституту.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.49 Купівля 41.49Продаж 41.96
- EUR Купівля 48.43Продаж 49.09
- Актуальне
- Важливе