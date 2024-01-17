Організатори давоського форуму відкриють в Україні другий у світі GovTech-центр
Організатори Всесвітнього економічного форуму відкриють у Києві GovTech-центр, який займатиметься цифровою трансформацією уряду
Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Міністр підписав угоду про урядовий технологічний центр з президентом форуму Бьорге Бренде й керівним директором Джеремі Юргенсом.
Федоров зазначив, що перший такий центр скоро запрацює в Берліні, а Україна буде другою державою, де функціонуватиме така платформа.
"GovTech-центр займатиметься цифровою трансформацією уряду, розвитком електронного врядування та цифрових навичок. Завдяки центру українські стартапери та інноватори зможуть обмінюватися досвідом з іноземними партнерами й прискорювати цифрові реформи в Україні", - розповів міністр.
Федоров також зазначив, що міжнародні партнери високо оцінюють розвиток інновацій та технологій в Україні.
"Поступово ми стаємо глобальними лідерами цифрової трансформації урядів і держав", - додав Федоров.
- 14 грудня в Мінцифри представили глобальну інноваційну візію розвитку України WINWIN, яка допоможе правильно визначити вектори розвитку інноваційного майбутнього держави.
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