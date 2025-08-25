Військові обміняли е-бали на 22 тис. дронів вартістю понад 1 млрд грн
Українські військові купили 22 тис. FPV-дронів, бомберів, розвідувальних БПЛА і засобів РЕБ на понад 1 млрд грн за бали, нараховані за знищення ворога
Про це повідомила пресслужба Мінцифри.
Програма "Армія Дронів Бонус" (е-бали) оновилася в серпні, вона дає змогу військовим обмінювати бали, які вони отримують за підтверджене знищення чи ураження ворожих цілей, на дрони, засоби РЕБ та іншу техніку від українських виробників.
Як працює система
- Бали нараховуються за результати на фронті.
- Військові обирають потрібну техніку в Brave1 Market, авторизуючись через DELTA.
- Забезпечення відбувається через цифрову систему DOT-Chain Defence, яка формує контракти з виробниками та організовує доставку.
- Техніку постачають напряму у підрозділи.
Завдяки програмі на фронт уже доставлено техніки на понад 266 млн грн. При цьому середній час постачання становить 10 днів, а рекорд — 5 днів.
"Усе це — можливість військовим підрозділам, що демонструють високу бойову ефективність, оперативно отримати більше дронів та іншої техніки на додачу до централізованого постачання", - наголосили у відомстві.
- 4 липня президент Зеленський повідомляв, що Україна планує максимально масштабувати виробництво дронів-перехоплювачів.
- У серпні стало відомо, що цьогоріч Міноборони допустило до експлуатації в ЗСУ вже понад 25 моделей дронів-перехоплювачів.
