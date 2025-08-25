Військові обміняли е-бали на 22 тис. дронів вартістю понад 1 млрд грн

Про це повідомила пресслужба Мінцифри.

Програма "Армія Дронів Бонус" (е-бали) оновилася в серпні, вона дає змогу військовим обмінювати бали, які вони отримують за підтверджене знищення чи ураження ворожих цілей, на дрони, засоби РЕБ та іншу техніку від українських виробників.

Як працює система

Бали нараховуються за результати на фронті.

Військові обирають потрібну техніку в Brave1 Market, авторизуючись через DELTA.

Забезпечення відбувається через цифрову систему DOT-Chain Defence, яка формує контракти з виробниками та організовує доставку.

Техніку постачають напряму у підрозділи.

Завдяки програмі на фронт уже доставлено техніки на понад 266 млн грн. При цьому середній час постачання становить 10 днів, а рекорд — 5 днів.

"Усе це — можливість військовим підрозділам, що демонструють високу бойову ефективність, оперативно отримати більше дронів та іншої техніки на додачу до централізованого постачання", - наголосили у відомстві.