WhatsApp запустить функцію з ШІ, яка допомагатиме створити "ідеальне повідомлення"

Про це повідомила пресслужба WhatsApp.

"Іноді ви знаєте, що хочете сказати, але потребуєте трохи допомоги, аби правильно це сформулювати. Саме тому сьогодні ми запускаємо функцію Writing Help. Це наш новий інструмент на базі штучного інтелекту, який працює завдяки технології Private Processing та гарантує повну конфіденційність ваших повідомлень. Ви можете переглядати пропозиції від ШІ у різних стилях — професійному, жартівливому чи підтримувальному — і обрати один із них або відредагувати, щоб створити ідеальне повідомлення", - інформує пресслужба.

"Аби скористатися Writing Help, достатньо почати писати повідомлення у приватному або груповому чаті та натиснути нову іконку олівця", - додали в компанії.

Зазначається, що нова функція гарантує повну конфіденційність завдяки технології Private Processing, що дозволяє генерувати відповіді без доступу Meta чи WhatsApp до вмісту чатів, а її архітектуру вже перевірили незалежні експерти з безпеки.

Writing Help доступна англійською в США та кількох інших країнах і пізніше з’явиться в інших мовах. При цьому всі подібні функції є необов’язковими та вимкнені за замовчуванням, зазначили в компанії.