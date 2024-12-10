За 5 хвилин обчислює те, на що суперкомп'ютерам потрібні септильйони років: Google представила квантовий чип Willow

Про це повідомляє BBC.

Як зазначають у компанії, новий квантовий чип прокладає шлях до корисного, великомасштабного квантового компʼютера.

Проте експерти BBC зазначають, що наразі він є в основному експериментальним пристроєм - тобто квантовий комп’ютер, який матиме потужність, щоб вирішити широке коло проблем реального світу, ще потребує років і фінансових вкладень.

Очільник лабораторії, яка розробила чип, Хартмут Невен каже, що Willow будуть використовувати в деяких практичних цілях, але наразі не надає більше деталей. Він також додав, що чип, який зможе виконувати комерційні програми, не з’явиться раніше кінця десятиліття. Спочатку ці додатки будуть симуляцією систем, де важливі квантові ефекти.

Водночас Невен назвав Willow "найкращим квантовим процесором, створеним нині".

Дослідники Google кажуть, що їм вдалося спроєктувати й запрограмувати новий чип, щоб рівень помилок у всій системі знизився зі збільшенням кількості кубітів.

Крім того, чип виконав складне завдання вибірки випадкових схем (RCS) менш ніж за п’ять хвилин, тоді як найшвидший суперкомп’ютер у світі, Frontier, виконав би його за 10 септильйонів років.