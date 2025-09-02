Zoom блокував користувачів прифронтових регіонів: на запит України платформа відновила доступ для сфери освіти

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, проблему з доступом до Zoom виявили у Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській та Харківській областях.

"Ми звернулися до компанії — і вже маємо результат. Сьогодні Zoom відновив доступ для сфери освіти у прифронтових регіонах. Компанія також працює над тим, щоб відновити доступ для всіх користувачів у цих областях", – поінформував Федоров.

Також він пообіцяв додатково повідомити про вирішення цієї ситуації.