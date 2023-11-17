"Тель-Авів і республіканці об'їдають Київ": добірка російських фейків і маніпуляцій за 17 листопада

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 17 листопада росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: Російський TG-канал Rogandar NEWs написав: "Брюссель згоден прийняти Україну (в ЄС, – ред.), але не всю, а лише західні та центральні частини. При цьому центрально-східні частини залишаються "буферною зоною" між ЄС і Росією, а про "втрачені" області Захід пропонує забути й змиритися".

Маніпуляція: Російський дипломат К. Воронцов заявив: "З огляду на терористичні дії київської влади, яка відкрито демонструє нелюдське ставлення до власного народу та повне нехтування всіма нормами моралі й принципами міжнародного гуманітарного права, РФ продовжує проводити розмінування "ДНР", "ЛНР", Запорізької та Херсонської областей".

Маніпуляція: Російський TG-канал Readovka написав: "Тель-Авів і республіканці об'їдають Київ: поки Зеленському бракує снарядів і грошей, Байден підписує "проміжний бюджет" без допомоги Україні. Те, що конфлікт на Близькому Сході вдарить по Україні, було лише питанням часу".