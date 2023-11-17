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"Тель-Авів і республіканці об'їдають Київ": добірка російських фейків і маніпуляцій за 17 листопада

17 листопада, 2023 п'ятниця
22:34
Війна з Росією Володимир Зеленський

Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 17 листопада

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 17 листопада росіяни запустили три великих обмани. 

Дезінформація: Російський TG-канал Rogandar NEWs написав: "Брюссель згоден прийняти Україну (в ЄС, – ред.), але не всю, а лише західні та центральні частини. При цьому центрально-східні частини залишаються "буферною зоною" між ЄС і Росією, а про "втрачені" області Захід пропонує забути й змиритися".

Маніпуляція: Російський дипломат К. Воронцов заявив: "З огляду на терористичні дії київської влади, яка відкрито демонструє нелюдське ставлення до власного народу та повне нехтування всіма нормами моралі й принципами міжнародного гуманітарного права, РФ продовжує проводити розмінування "ДНР", "ЛНР", Запорізької та Херсонської областей".

Маніпуляція: Російський TG-канал Readovka написав: "Тель-Авів і республіканці об'їдають Київ: поки Зеленському бракує снарядів і грошей, Байден підписує "проміжний бюджет" без допомоги Україні. Те, що конфлікт на Близькому Сході вдарить по Україні, було лише питанням часу".

  • 17 листопада Національний університет оборони заявив, що у ЗМІ поширили фейковий лист від імені начальника закладу генерал-полковника Михайла Коваля стосовно забезпечення автомобільною технікою.
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ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
Війна в Ізраїлі
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