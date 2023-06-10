Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Телеканал "Рада" показав в етері телемарафону кадри з МНС РФ, яке нібито евакуювало людей з Херсонщини

Телеканал "Рада" показав в етері телемарафону кадри з МНС РФ, яке нібито евакуювало людей з Херсонщини

10 червня, 2023 субота
13:42
Війна з Росією на фото: МНС РФ

У слоті державного телеканалу "Рада" під час етеру національного телемарафону показали кадри з, імовірно, евакуацією людей, яку нібито проводило МНС Росії на тимчасово окупованій Херсонщині

Про це інформує "Детектор медіа".

Кадри з'явилися 9 червня о 16:35, після чого їх почали поширювати у соцмережах. Видання пише, що на кількох уривках помітно човни та форму працівників російського МНС із відповідним написом на ній. Також на одному з фрагментів видно, як затопленою ділянкою пропливає човен з аналогічним написом з, імовірно, кількома евакуйованими на борту.

Медіаексперт телеканалу "Рада" Владислав Матяш підтвердив, що в етері все ж таки був присутній цей кадр. На його думку, це прикра помилка, що сталася через людський фактор.

"Наскільки мені відомо, кадр був. Сталася якась прикра помилка - людський фактор. Але буде звільнено велику кількість людей", - сказав він.

  • 10 січня шеф-редакторка проєкту "Детектор медіа" Наталія Лігачова заявила, що єдиний марафон уже не є необхідним з погляду нацбезпеки та й телеканали втомилися від цього формату.
  • 14 квітня міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко заявив, що установа звернулася до YouTube, оскільки в "Єдиних новин" та інших українських каналів упав трафік.
Суспільство
Україна
Росія
Херсонщина
Читайте також:
Володимир Зеленський
9 червня, 2023 п'ятниця
"Є результат": Зеленський заявив про успіхи на фронті
ООН
9 червня, 2023 п'ятниця
В ООН заявили, що називати підрив Каховської ГЕС воєнним злочином РФ – передчасно
білорусь солдати лукашенко
9 червня, 2023 п'ятниця
Режим Лукашенка готував наземне вторгнення в Україну, але не вдалося вмовити армію, - член кабінету Тихановської
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.81
    Купівля 36.81
    Продаж 37.36
  • EUR
    Купівля 39.73
    Продаж 40.52
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
10 червня
14:25
Підрив Каховської ГЕС: евакуація населення
Через підрив Каховської ГЕС вважаються зниклими безвісти 27 людей
14:18
Туреччина . Посольство в Україні в Києві
У Туреччині пролунав вибух на заводі з виробництва ракет і вибухових речовин: 5 людей загинули
14:11
Євген Пригожин
Пригожин створює для себе програму постпутінської РФ, - Піонтковський
14:09
OPINION
Орест Сохар
Чому Захід штовхає Україну до перемоги
14:01
Ерлінг Холанд, Ліга чемпіонів, Манчестер Сіті
"Манчестер Сіті" - "Інтер": онлайн-трансляція фіналу Ліги чемпіонів
13:42
Будинок з Херсонщини прибило до узбережжя Одеси. 10 червня 2023 року
В Одесі прибиті до берега міни з Херсонщини підриватимуть на місці, - Труханов
13:03
З Каховського водосховища витекло 62% його об'єму
З Каховського водосховища витекло 62% його об'єму, - Міндовкілля
13:01
Джастін Трюдо
До Києва з неоголошеним візитом прибув канадський прем'єр Трюдо
12:46
крилата ракта "Калібр"
РФ тримає у Чорному та Азовському морях десять кораблів - ракетоносіїв немає
12:38
Катерина Білокур
Цього дня пішла з життя Катерина Білокур
12:38
Львів, укриття
У Києві лише 15% укриттів повністю придатні до використання, - Камишін
12:36
Місце аварії на трубопроводі Північний потік
Німеччина вивчає роль Польщі у підриві "Північних потоків", - The Wall Street Journal
12:01
OPINION
Ігор Танчин
Шляхом Східної революції
11:50
окупанти крим
Частина російських військ тримає оборону, а частина відступає, - британська розвідка
11:41
Молдова
Молдова допоможе Україні у ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС
11:17
НАТО
Міноборони: Україна на Вільнюському саміті отримає алгоритм вступу до НАТО
11:01
Корабельний район Херсону: наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС
У Херсоні рівень води в Дніпрі впав на 31 сантиметр, - ОВА
11:00
в Індії обвалилася шахта
На сході Індії обвалилася шахта: троє загиблих, серед них дитина
10:37
Енергодар, Запорізька АЕС
Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС стабільний, – Енергоатом
10:25
Підрив Каховської ГЕС: евакуація населення
Підрив Каховської ГЕС: з підтоплених територій евакуювали 2 588 людей
10:13
Огляд
Еліна Світоліна, теніс
У збірної новий тренер, сезон УПЛ завершено, Світоліна у чвертьфіналі "Ролан Гаррос" та заява Усика про Крим: огляд новин українського спорту за тиждень
10:06
OPINION
Вадим Денисенко
Головне - повернутися у реальність
09:59
Гігантські гумові качки
Гігантські гумові качки повертаються у води Гонконгу
09:39
обстріл, ППО
Армія РФ запустила вночі 8 крилатих ракет і 35 ударних дронів, більшість з них збила ППО
09:24
Ексклюзив
Північно-Кримський канал
Вода вже точно не надходитиме Кримським каналом, - гендиректор Укргідроенерго
09:17
Миколаїв, підтопленя після підриву дамби
Підрив Каховської ГЕС: рівень води в акваторії Миколаєва знизився до 88 сантиметрів
09:07
Михайло Фрідман
Націоналізація банку Фрідмана: що зміниться для вкладників після набуття чинності нового закону
08:53
Оновлено
Наслідки удару по Одесі
Атака "шахедів" на Одесу: уламки потрапили в багатоповерхівку, 3 людей загинули, понад 10 - поранені
08:40
Ексклюзив
ЗАЕС
Поки не відновиться Каховське водосховище, ЗАЕС не працюватиме, - колишній головний інженер Чорнобильської АЕС
08:14
російська техніка
ЗСУ за добу війни ліквідували 890 росіян, 8 танків та 16 БПЛА, - Генштаб
08:06
OPINION
Микола Княжицький
Нацрада анулювала ліцензії медведчуківсько-мураєвських каналів. Але інші канали опзжистів спокійно працюють
08:03
OPINION
Віктор Андрусів
Бої, які тривають зараз, є підготовчими до фінального етапу
08:02
Україна Японія
РФ висловила протест Японії через рішення передати Україні техніку
08:01
Огляд
Ерос з чорного ходу, друїди серед нас і як перекричати гармату – 5 книг, де вчать (не)відомому
08:00
Анонс
Ерлінг Холанд, Ліга чемпіонів, Манчестер Сіті
"Манчестер Сіті" - "Інтер": де та коли дивитись фінал Ліги чемпіонів
07:19
авіація ЗСУ
Авіація сил оборони за добу завдала понад 20 ударів по районах скупчення ворога
05:59
саміт G7 у Хіросімі
НАБУ, САП, НБУ та відновлення декларування: Посли G7 вказали Україні основні напрямки реформ
05:31
У Туреччині виявили рекордну партію фальшивих доларів
У Стамбулі вилучили рекордну партію фальшивих доларів
05:03
ЗСУ, контрнаступ
ЗСУ ведуть контрнаступ на чотирьох напрямках та досягають суттєвих успіхів, - ISW
04:35
Олаф Шольц
Прем'єр Грузії зустрівся з канцлером ФРН: обговорили заявку Тбілісі на вступ в ЄС
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV