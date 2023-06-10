Телеканал "Рада" показав в етері телемарафону кадри з МНС РФ, яке нібито евакуювало людей з Херсонщини

Про це інформує "Детектор медіа".

Кадри з'явилися 9 червня о 16:35, після чого їх почали поширювати у соцмережах. Видання пише, що на кількох уривках помітно човни та форму працівників російського МНС із відповідним написом на ній. Також на одному з фрагментів видно, як затопленою ділянкою пропливає човен з аналогічним написом з, імовірно, кількома евакуйованими на борту.

Медіаексперт телеканалу "Рада" Владислав Матяш підтвердив, що в етері все ж таки був присутній цей кадр. На його думку, це прикра помилка, що сталася через людський фактор.

"Наскільки мені відомо, кадр був. Сталася якась прикра помилка - людський фактор. Але буде звільнено велику кількість людей", - сказав він.