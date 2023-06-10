Телеканал "Рада" показав в етері телемарафону кадри з МНС РФ, яке нібито евакуювало людей з Херсонщини
У слоті державного телеканалу "Рада" під час етеру національного телемарафону показали кадри з, імовірно, евакуацією людей, яку нібито проводило МНС Росії на тимчасово окупованій Херсонщині
Про це інформує "Детектор медіа".
Кадри з'явилися 9 червня о 16:35, після чого їх почали поширювати у соцмережах. Видання пише, що на кількох уривках помітно човни та форму працівників російського МНС із відповідним написом на ній. Також на одному з фрагментів видно, як затопленою ділянкою пропливає човен з аналогічним написом з, імовірно, кількома евакуйованими на борту.
Медіаексперт телеканалу "Рада" Владислав Матяш підтвердив, що в етері все ж таки був присутній цей кадр. На його думку, це прикра помилка, що сталася через людський фактор.
"Наскільки мені відомо, кадр був. Сталася якась прикра помилка - людський фактор. Але буде звільнено велику кількість людей", - сказав він.
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