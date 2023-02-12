Телепромову президента Ірану Раїсі перервали антиурядові хакери

Про це інформує CNN.

Зазначають, що виступ Раїсі перервали в Інтернеті приблизно на хвилину. Тоді на екрані з'явився логотип групи антиурядових хакерів з групи "Едалат Алі" ("Правосуддя Алі") і голос вигукнув: "Смерть Ісламській Республіці".

Раїсі, чий уряд молоді протестувальники намагаються усунути, у своїй промові закликав "ошукану молодь" покаятися, щоб їх помилував верховний лідер Ірану. Тоді, як він сказав натовпу на великій площі Азаді в Тегерані, "іранський народ зустріне їх з обіймами".