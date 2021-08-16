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Телескоп Hubble зробив знімок спіральної галактики у сузір’ї Піч
Телескоп Hubble поділився фотографією спіральної галактики NGC 1385
Про це повідомляє обсерваторія.
Як зазначається, телескоп Hubble зробив завдяки своїй ширококутовій універсальній камері WFC3 світлину спіральної галактики NGC 1385, що знаходиться у сузір'ї Піч.
Відомо, що галактика знаходиться за близько 68 млн світлових років від Землі.Місце, де знаходиться NGC 1385, не було названо на честь тварини або древнього бога, як й інші сузір'їя. Fornax - це латинська назва печі.
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