Телескоп Hubble зробив знімок спіральної галактики у сузір’ї Піч



Про це повідомляє обсерваторія

Як зазначається, телескоп Hubble зробив завдяки своїй ширококутовій універсальній камері WFC3 світлину спіральної галактики NGC 1385, що знаходиться у сузір'ї Піч.



Відомо, що галактика знаходиться за близько 68 млн світлових років від Землі.

Місце, де знаходиться NGC 1385, не було названо на честь тварини або древнього бога, як й інші сузір'їя. Fornax - це латинська назва печі.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb