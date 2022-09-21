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Телескоп Webb показав найчіткіше зображення кілець Нептуна за десятиліття

21 вересня, 2022 середа
17:52
космос Телескоп Hubble показав найчіткіше зображення кілець Нептуна за десятиліття

Космічний телескоп NASA Джеймса Вебба створив перше зображення Нептуна не тільки з найчіткішими кільцями за понад 30 років, але й в новому світлі

Про це повідомляє NASA.

"Минуло три десятиліття відтоді, як ми востаннє бачили ці слабкі, запорошені кільця, і це перший раз, коли ми бачили їх в інфрачервоному діапазоні", - сказав експерт із системи Нептуна та міждисциплінарний науковець компанії Webb Гайді Хаммел.

Найбільш винятковим на новому зображенні Вебба є чітке зображення кілець планети, деякі з яких не були виявлені після того, як "Вояджер-2" NASA став першим космічним апаратом, який спостерігав Нептун під час його прольоту в 1989 році.

Окрім кількох яскравих вузьких кілець, на зображенні Webb чітко видно слабші смуги пилу Нептуна.

Нептун захоплює дослідників з моменту свого відкриття в 1846 році. Розташований у 30 разів далі від Сонця, ніж Земля, Нептун обертається у віддаленій темній області зовнішньої Сонячної системи. На такій граничній відстані Сонце настільки маленьке й слабке, що опівдні на Нептуні тьмяні сутінки.

"Камера Webb в ближньому інфрачервоному діапазоні знімає об’єкти в ближньому інфрачервоному діапазоні від 0,6 до 5 мікрон, тому Нептун не здається Webb синім. Фактично, газ метан настільки сильно поглинає червоне та інфрачервоне світло, що планета досить темна на цих довжинах хвиль ближнього інфрачервоного діапазону, за винятком місць, де присутні хмари на великій висоті. Такі метаново-крижані хмари помітні у вигляді яскравих смуг і плям, які відбивають сонячне світло перед тим, як воно поглинається газом метан", - розповідають науковці.

Також телескоп Webb зафіксував супутники Нептуна.

Наступного року заплановані додаткові дослідження Webb Тритона та Нептуна.

  • Нагадаємо, телескоп Hubble показав дві галактики, які "зіткнулися" одна з одною. 
  • Завдяки новим знімками телескопа Джеймса Вебба вчені виявили тисячі раніше не бачених молодих зірок у туманності "Тарантул".
  • NASA випустила покращену детальну інтерактивну Сонячної системи Eyes on the Solar System з можливістю перемотувати час та спостерігати за рухом планет у реальному часі.  
  • Мережею шириться вірусна стаття, що космічний телескоп Джеймса Вебба спростував теорію Великого вибуху, хоч ранні галактики на його знімках і здаються складнішими, ніж очікувалося, все одно підтверджують її. 
  • Космічний телескоп NASA - Hubble сфотографував молоду зірку, яка розташована в сузір’ї Тельця.
  • Космічний телескоп NASA/ESA Hubble зробив фотографію двох спіральних галактик SDSS J115331 та LEDA 2073461, що перекривають одна одну і тому здається, що вони нібито зіткнулися.  

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