Темами розмов Джо Байдена та Сі Цзиньпіна стануть Україна і Тайвань, - Reuters
Вторгнення Росії в Україну і напруженість навколо Тайваню стануть темами очікуваної цього тижня телефонної розмови між президентом США Джо Байденом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном
Про це заявив головний представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, — повідомляє Reuters.
Управління економічною конкуренцією між двома країнами також порушать в телефонній розмові, яка, згідно із заявами Байдена, очікується в кінці цього тижня.
"Все, від напруженості навколо Тайваню до війни в Україні, а також того, як нам краще справлятися з конкуренцією між нашими двома країнами, особливо в економічній сфері", - сказав Кірбі.
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