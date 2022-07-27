Темами розмов Джо Байдена та Сі Цзиньпіна стануть Україна і Тайвань, - Reuters

Про це заявив головний представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, — повідомляє Reuters.

Управління економічною конкуренцією між двома країнами також порушать в телефонній розмові, яка, згідно із заявами Байдена, очікується в кінці цього тижня.

"Все, від напруженості навколо Тайваню до війни в Україні, а також того, як нам краще справлятися з конкуренцією між нашими двома країнами, особливо в економічній сфері", - сказав Кірбі.

26 липня стало відомо, що Китай витискає Росію зі спільного проєкту створення літака, конкурента Boeing та Airbus.

25 липня генерал Марк Міллі – голова Комітету начальників штабів США, заявив, що армія Китаю стала більш агресивною та небезпечнішою.

24 липня CNN повідомила, що Китай за допомогою обладнання Huawei перехоплював секретні дані Пентагону.

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