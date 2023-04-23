Тепло, але періодично дощитиме: прогноз погоди від Наталки Діденко
Протягом дня 24 квітня в Україні очікується тепло: +14...+19 градусів, однак прогнозується дощ: від невеликого до помірного
Про це Наталка Діденко повідомила в телеграмі.
У понеділок, 24 квітня, протягом дня в Україні очікується +14...+19 градусів, однак прогнозуються й періодичні дощі: від невеликих до помірних, також подекуди можливі грози.
У столиці буде тепло, до +18 градусів, без істотних опадів. Однак пообіді є ймовірність невеликого дощу, можливо, з грозою.
"На тижні в середу Україну перетинатиме вологий атмосферний фронт, за яким пошириться холодніше повітря, лише в східній частині залишиться тепла погода, пройдуть дощі. У кінці наступного тижня тепла погода відновиться", - зазначила синоптик.
- Нагадаємо, Володимир Борейко, директор Київського екологокультурного центру, зазначив, що за метеопрогнозом ситуація нормалізується, але поки йтимуть дощі повінь не відступить.
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