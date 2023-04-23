Тепло, але періодично дощитиме: прогноз погоди від Наталки Діденко

Про це Наталка Діденко повідомила в телеграмі.

У понеділок, 24 квітня, протягом дня в Україні очікується +14...+19 градусів, однак прогнозуються й періодичні дощі: від невеликих до помірних, також подекуди можливі грози.

У столиці буде тепло, до +18 градусів, без істотних опадів. Однак пообіді є ймовірність невеликого дощу, можливо, з грозою.

"На тижні в середу Україну перетинатиме вологий атмосферний фронт, за яким пошириться холодніше повітря, лише в східній частині залишиться тепла погода, пройдуть дощі. У кінці наступного тижня тепла погода відновиться", - зазначила синоптик.