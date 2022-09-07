Тепло в Охтирці буде попри майже зруйновану росіянами ТЕЦ, - заступниця очільника Сумської ОВА
В Охтирці Сумської області реалізують проєкти, щоб забезпечити місто опаленням
Про це в ефірі Еспресо заявила заступниця голови Сумської ОВА Олена Бойко.
"Тепло буде в Охтирці. Сьогодні реалізується кілька проєктів одночасно. Відновлення котла, який залишився цілим після бомбардування - його фінансують з резервного фонду Держбюджету (86 млн - встановлення нового котла). Також є реалізація проєкту Нафтогазу щодо альтернативних видів палива. Ми очікуємо, що перші результати цих проєктів ми отримаємо в жовтні і охтирчани будуть з теплом", - розповіла вона.
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