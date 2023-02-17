Терехов про можливий наступ росіян на Харків: впевнений, якісь такі спроби будуть
Мер Харкова Ігор Терехов не виключає спроб наступу російських військ у напрямку Харкова
Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна.
"Ні я, ні ви не розуміємо, що у них там у голові і які плани керівництва Російської Федерації. Хоча і це не головне. Головне – наскільки ми будемо підготовлені, наскільки ми готові дати відсіч усім цим спробам. Чи будуть спроби? Впевнений, якісь такі спроби будуть", - наголосив Терехов.
Мер міста закликає не боятися, бо українське військо дасть відповідь.
"Чи дамо ми відповідь? Безумовно, дамо. Тому тут не потрібно боятися. Ми готові відбивати всі ці спроби і ми переможемо, це безумовно", - зауважив він.
На запитання, чи готовий Харків до напливу біженців у разі активізації РФ в напрямку Харківської області, Терехов відповів: "Ви ставите важке запитання. Ми бачимо, що один з потенційних планів росіян – це рух у сторону Куп'янська. На тому напрямку йдуть бої. Наші військові зараз відбивають атаки противника".
Наразі в місті вже є дуже багато переселенців з області. Загалом у Харкові приблизно 80 тис. внутрішньо переміщених осіб.
"Ми їх забезпечили гуртожитками. Це наші громадяни, ми намагаємось створити їм більш-менш нормальні умови для проживання в Харкові. Тому ми готувались раніше до прийому людей і готуємось зараз", - додав він.
- Раніше секретар РНБО Олексій Данілов припустив імовірність наступу російських окупантів у Харківській чи Запорізькій областях.
- Після цього очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов сказав, що не виключає ймовірність наступу РФ в Харківській області. Водночас він підкреслив, що ЗСУ готові до такого сценарію.
- Вже 13 лютого майор 103 бригади ТрО ЗСУ Олександр Ганущин повідомив: на 15 км північніше Куп'янська ворог намагається відвоювати для себе позиції вздовж річки Оскіл.
- 15 лютого стало відомо, що у ЗСУ не виключають, що війська РФ можуть знову піти у наступ на Харківському напрямку, але відстежують дії ворога та у разі атаки готові відповісти.
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