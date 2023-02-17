Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

"Ні я, ні ви не розуміємо, що у них там у голові і які плани керівництва Російської Федерації. Хоча і це не головне. Головне – наскільки ми будемо підготовлені, наскільки ми готові дати відсіч усім цим спробам. Чи будуть спроби? Впевнений, якісь такі спроби будуть", - наголосив Терехов.

Мер міста закликає не боятися, бо українське військо дасть відповідь.

"Чи дамо ми відповідь? Безумовно, дамо. Тому тут не потрібно боятися. Ми готові відбивати всі ці спроби і ми переможемо, це безумовно", - зауважив він.

На запитання, чи готовий Харків до напливу біженців у разі активізації РФ в напрямку Харківської області, Терехов відповів: "Ви ставите важке запитання. Ми бачимо, що один з потенційних планів росіян – це рух у сторону Куп'янська. На тому напрямку йдуть бої. Наші військові зараз відбивають атаки противника".

Наразі в місті вже є дуже багато переселенців з області. Загалом у Харкові приблизно 80 тис. внутрішньо переміщених осіб.

"Ми їх забезпечили гуртожитками. Це наші громадяни, ми намагаємось створити їм більш-менш нормальні умови для проживання в Харкові. Тому ми готувались раніше до прийому людей і готуємось зараз", - додав він.