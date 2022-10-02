Про це повідомив командир батальйону Родіон Кудряшов у телеграмі.

"Відео знищення танка супротивника 98 батальйоном ТрО "Азов" Дніпро", - зауважив він.

2 жовтня українські військові показали, як знищили російський гелікоптер Ка-52.

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