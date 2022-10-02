Тероборона "Азову" показала, як знищила російський танк
Бійці 98-го батальйону тероборони "Азову" показали, як знищили танк російських окупантів
Про це повідомив командир батальйону Родіон Кудряшов у телеграмі.
"Відео знищення танка супротивника 98 батальйоном ТрО "Азов" Дніпро", - зауважив він.
- 2 жовтня українські військові показали, як знищили російський гелікоптер Ка-52.
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