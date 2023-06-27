Про це інформує Reuters з посиланням на поліцію штату Пенсільванія.

"Tesla їхала в середній смузі, коли вдарилася об задню частину напіввантажівки Freightliner, яка була припаркована на тій же смузі й забезпечувала контроль руху для закриття правої смуги", - пише відомство.

Правоохоронці заявили, що автомобіль не зміг впоратись з керуванням через увімкнений автопілот, 18-річного парубка звинувачують в необережному водінні. Про травми не повідомлялося.

Tesla не відповіла на запит про коментар.

Американські регулятори розслідують серію аварій з участю автомобілів Tesla на автопілоті, які зіткнулися з припаркованими автомобілями екстреної допомоги, наголошують у відомстві.

У лютому Tesla Model S зіткнулася з пожежною машиною у Волнат-Крік, штат Каліфорнія, що призвело до смерті водія та розслідування Національної адміністрації безпеки дорожнього руху.