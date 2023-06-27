Tesla на автопілоті вкотре спричинила ДТП у Пенсільванії
Автомобіль Tesla врізався у нерухому вантажівку на шосе у Пенсильванії, що спричинило збільшення уваги до системи допомоги водієві компанії
Про це інформує Reuters з посиланням на поліцію штату Пенсільванія.
"Tesla їхала в середній смузі, коли вдарилася об задню частину напіввантажівки Freightliner, яка була припаркована на тій же смузі й забезпечувала контроль руху для закриття правої смуги", - пише відомство.
Правоохоронці заявили, що автомобіль не зміг впоратись з керуванням через увімкнений автопілот, 18-річного парубка звинувачують в необережному водінні. Про травми не повідомлялося.
Tesla не відповіла на запит про коментар.
Американські регулятори розслідують серію аварій з участю автомобілів Tesla на автопілоті, які зіткнулися з припаркованими автомобілями екстреної допомоги, наголошують у відомстві.
У лютому Tesla Model S зіткнулася з пожежною машиною у Волнат-Крік, штат Каліфорнія, що призвело до смерті водія та розслідування Національної адміністрації безпеки дорожнього руху.
- Нагадаємо, 30 грудня 2021 року компанія Tesla відкликала 475 тис. електромобілів через проблеми з камерою заднього огляду та багажником, які можуть збільшити ризик аварії.
- 2 лютого 2022 року автовиробник Tesla відкликав 53 822 електромобілі в США для зміни налаштувань автопілота.
- 9 травня 2023 року семеро сенаторів США звернулися до гендиректора Tesla, заявивши, що стурбовані недоліками безпеки транспортних засобів. Повідомляється, Tesla Full Self-Driving beta збільшує ризик зіткнення автомобіля. Американські управлінці розкритикували попередні заяви Маска про те, що всебічний огляд перевірки безпеки та суворий внутрішній процес розробки допомагають переконатися, що технології безпечні.
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