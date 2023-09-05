Tesla подала до суду на китайську фірму через порушення технологічної таємниці
Автовиробник Tesla звернувся до суду з позовом до китайської компанії Bingling Intelligent Technology, яка займається виробництвом мікросхем і автозапчастин, за порушення комерційної таємниці та недобросовісну конкуренцію
Про це повідомляє Reuters.
Tesla Shanghai подала до суду на китайську фірму за порушення технологічної таємниці та суперечки про недобросовісну конкуренцію.
Судове розглядання справи проти Bingling Intelligent Technology, розробника мікросхем і виробника автозапчастин, що базується в Чанчжоу, провінція Цзянсу, відбудеться 10 жовтня в шанхайському суді з питань інтелектуальної власності.
Повідомляється, що підрозділ інвестиційного фонду Xiaomi володіє 11,9% акцій Bingling.
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Пекін надав дозвіл китайській компанії Xiaomi виробляти електричні транспортні засоби, таким чином склавши конкуренцію компанії Tesla.
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1 вересня Tesla представила в Шанхаї оновлену Model 3 зі більшим запасом ходу на китайському, європейському, а також, ринках Близького Сходу, Австралії та Японії, таким чином обійшовши конкурентів, які анонсувати нові електромобілі в найближчі кілька днів.
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