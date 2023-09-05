Tesla подала до суду на китайську фірму через порушення технологічної таємниці

Про це повідомляє Reuters.

Tesla Shanghai подала до суду на китайську фірму за порушення технологічної таємниці та суперечки про недобросовісну конкуренцію.

Судове розглядання справи проти Bingling Intelligent Technology, розробника мікросхем і виробника автозапчастин, що базується в Чанчжоу, провінція Цзянсу, відбудеться 10 жовтня в шанхайському суді з питань інтелектуальної власності.

Повідомляється, що підрозділ інвестиційного фонду Xiaomi володіє 11,9% акцій Bingling.