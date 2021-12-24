The Guardian обрав найкращого футболіста року: це не Мессі і не Роналду

Про це повідомляє The Guardian.



Британське видання традиційно склало рейтинг сотні кращих футболістів року. Цього разу до голосування були залучені 219 експертів.



За версією The Guardian, найкращим футболістом 2021 року став польський форвард "Баварії" Роберт Левандовські, який набрав у голосуванні 8 481 очко і випередив Ліонеля Мессі більше ніж на 500 балів.



Топ-10 найкращих футболістів 2021 року:



1. Роберт Левандовські ("Баварія") - 8 481 бал,



2. Ліонель Мессі (ПСЖ / "Барселона") - 7830,



3. Мохамед Салах (Ліверпуль) - 7589,



4. Карім Бензема ("Реал") - 7214,



5. Жоржиньо ("Челсі") - 6859,



6. Кіліан Мбаппе (ПСЖ) - 6705,



7. Ерлінг Холанд ("Борусія Дортмунд") - 6696,



8. Кріштіану Роналду ("Манчестер Юнайтед" / "Ювентус") - 6277,



9. Н'Голо Канте ("Челсі") - 6181,



10. Кевін де Брюйне ("Манчестер Сіті") - 5965.

Церемонія вручення "Золотого м'яча - 2021" пройшла 29 листопада в театрі Шатле у Парижі. Найкращим футболістом світу був визнаний Ліонель Мессі.



Нападник "Баварії" Роберт Левандовські посів друге місце в номінації на "Золотий м'яч" та був визнаний найкращим форвардом 2021 року.

29 листопада Ліонель Мессі став найкращим футболістом 2021 року та всьоме у своїй кар'єрі виграв "Золотий м'яч".

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