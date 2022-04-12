The Hardkiss записав пісню "Як ти?", кошти від прослуховувань підуть на допомогу ЗСУ

Про це повідомляє офіційна сторінка The Hardkiss.

"«Як ти?» — нове «я люблю тебе». Так починається мій кожен ранок, день і вечір з батьками, командою, друзями. Як і в кожного українця. У цих двох словах наша любов, турбота, переживання, страх. Найважливіше, щоб відповіли на дзвінок та повідомлення, лише тоді видихаєш", — прокоментувала солістка групи Юлія Саніна.

У групі додають, що кошти від прослуховувань пісні підуть на гуманітарні потреби, викликані військовим вторгненням Росії на територію України.

Прослухати пісню можна на різних стримінгових платформах за посиланням.



Відзначимо, що у суботу, 9 квітня, у Варшаві відбувся захід Stand Up for Ukraine. На підтримку українських біженців зібрали 10,1 мільярда євро

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