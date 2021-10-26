The Ring знайшов українського боксера, який став чемпіоном світу до Кличків, Ломаченка та Усика

Про це повідомляє The Ring.

За словами головного редактора The Ring Дага Фішера, він поруч з Василем Ломаченком, Олександром Усиком та братами Володимиром та Віталієм Кличками включив до п'ятірки найкращих українських боксерів, бійця ім'я якого зараз не знайоме більшості вболівальників - Луїса "Кіда" Каплана.

"Ви, мабуть, не знайомі з Капланом, але він народився у Києві в 1901 році, переїхав до Коннектикуту, коли був дитиною, почав займатися боксом, перейшов у професіонали у підлітковому віці та виграв титул у напівлегкій вазі (до 57,2 кг) у 1925 році", - розповів Фішер.

Він додав, що Каплана у 2003 році було посмертно включено до Міжнародної зали боксерської слави. За 15-річну кар'єру він здобув 109 перемог та серед інших перемагав інших членів Залу слави - Біллі Петролля, Баттлінга Баталіно та Семмі Манделла.

Фішер зазначив, що вважає найкращим українським боксером в історії Ломаченка.

"1-й – Василь Ломаченко, 2-й – Олександр Усик, 3-й – Володимир Кличко, 4-й – Віталій Кличко, 5-й – Луїс "Кід" Каплан", - написав Фішер.