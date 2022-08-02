Ті, хто виїжджає з Росії – це потенційна загроза режиму Путіна, - генерал Маломуж

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Путін дуже чітко взяв модель Сталіна. Сталін організував тотальний контроль свого оточення, соратників та служб, тримав всіх у залізних рукавицях. При найменших підозрах відбувалися відразу репресії. І позиція Путіна так сама, тримати все оточення та служби під повним контролем, створювати умови постійного страху, щоб була підтримка всіх його дій", - пояснив генерал.



Микола Маломуж додав, що спецслужби націлені й на зовнішній аспект, тому що сьогодні важливе значення має інформаційна політика у всіх країнах світу.



"Тому ті, хто виїжджає з Росії – це потенційна загроза режиму Путіна. За ними встановлюється контроль за кордоном і відстежується ситуація. А якщо той, хто виїхав, починає давати ще й інтерв'ю, то це вказує на ворожу позицію персонально до Путіна і до Росії. Тому заходи щодо опонентів та, навіть, колишніх соратників проводяться, як правило, спецслужбами. З іншого боку є факти й природної смерті, що не потрібно виключати. Тобто треба розбиратися, що цьому сприяло, можливо, якісь були хвороби. Відповідно, спецслужбами застосовуються різнопланові методи, моделі та речовини, тому що режим Путіна працює на знищення, на нейтралізацію опонента. А факти, щодо конкретних осіб, включаючи Чубайса, треба досліджувати", - зауважив Маломуж.

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