Тигран Оганнісян став відомим останнім зверненням до нас. А скільки ще дітей тихо загинуло на "підвалах"?
За походженням вірменин, 16-річний Тигран, був справжнім українцем, який віддав своє життя заради свободи України
Вже багато хто написав про подвиг 16-річного Тиграна Оганнісяна, який в окупованому Бердянську ліквідував двох ворогів: одного мента-колаборанта та російського окупанта.
Тигран вже був на "підвалі" у рашистів. Окупанти викрали його ще у вересні 2022 року. Разом з іншим підлітком, Микитою Хангановим, його звинуватили в тероризмі. За це їм загрожувало 20-річне ув'язнення.
Правозахисники казали, що Тиграна Оганнісяна п'ять днів жорстоко допитували, били й катували електричним струмом. Від підлітка вимагали зізнатися у готуванні диверсії на "Мелітопольській залізниці". Потім через міжнародний розголос вимушені були відпустити, саме потрібно було показувати картинку "визволення" та "гуманізм".
Я не знаю хто його батьки і які сімейні обставини. Але Тигран не залишив Бердянськ. Він продовжив боротьбу.
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Багато підлітків на окупованих територіях опинилися у пастці, в заручниках окупантів. Таємно навчатися онлайн за українською програмою, ховатися від перевірок, фільтрувати своє оточення від тих, кому "какая разніца"... В підлітковому віці це не просто складно, а велике психічне навантаження. І в ньому живуть наші діти вже півтора року окупації!
Значна частина з них емоційно переживають своє становище і хочуть активно протидіяти ворогу. Вони ще діти, максималісти та сприймають війну за аналогією з онлайн-іграми. Вони не хочуть просто чекати коли дорослі з ЗСУ деокупують їх міста і села. Вони хочуть пришвидшити звільнення.
Це не окремі випадки. Це вже повсюдно. Тигран Оганнісян став відомим. Він записав своє останнє звернення до нас. А скільки ще дітей тихо загинуло на "підвалах"?
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В мене немає відповіді, що робити. Не буду я й закликати "тихо чекати звільнення". Знаю лише, що ми маємо робити все, щоб вирвати цих дітей з пекла окупації, повернути їм Майбутнє.
А ще я щасливий, що усі ці 30 років були не даремно. За походженням вірменин, 16-річний Тигран, був справжнім українцем, який віддав своє життя заради свободи України.
Впевнений, що скоро в Бердянську буде вулиця Тиграна Оганнісяна. Це найменше, що можуть зробити його земляки.
Про автора: Віталій Кулик, політолог, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства
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