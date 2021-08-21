Тихановська та сенатор Менендес просять МВФ і Білий дім не допомагати грошима Лукашенку

Політикиня закликала їх заборонити режиму Лукашенка доступ до засобів SDR (спеціальних прав запозичення), зокрема заморозити обмін у вільно конвертовані валюти, допоки в Білорусі не буде проведено нові вільні вибори. Це спільна позиція всієї опозиції Білорусі, передає Еспресо.TV.



"Демократичні сили аргументують свій заклик тим, що призначені народу кошту підуть на репресії проти білорусів", - наголошує пресслужба Тихановської.



У згаданих зверненнях Світлана Тихановська навела приклади жорстокого поводження з людьми, вироків та затримань за політичними мотивами, використання COVID-19 як біологічної зброї у в'язницях.



Тихановська заявила, що дії режиму з кожним днем ​​погіршують і без того важке економічне становище Білорусі, і нові грошові надходження іззовні не повинні допомогти йому виграти час утримання влади.



Повний текст листа - на офіційному сайті Тихановської.



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Також Світлана Тихановська подякувала американському сенатору Роберта Менендесу за його лист Байдену із закликом заблокувати режиму доступ до $1 мільярду від МВФ. Тихановська та Менендес зустрічалися під час її відвідин США. На знак підтримки зустріч пройшла в залі Сенату, де традиційно приймають лідерів держав.



Переговори про блокування SDR Тихановська вела під час багатьох своїх зустрічей у США.







Основні тези з листа сенатора Менендеса (копію наводить білоруське Національне антикризове управління):



1) Отримання Лукашенко $1 млрд від МВФ підірве зусилля США щодо позбавлення його незаконного режиму ресурсів, які він може використовувати для продовження насильницького утримання влади і репресій. Абсолютно необхідно, щоб міжнародне співтовариство заблокувало офіційному Мінську доступ до SDR.



2) Щоб це сталося, МВФ має формально скасувати визнання уряду Лукашенко. І Сполучені Штати повинні домогтися від МВФ такого рішення. США пішли на аналогічні заходи, коли незаконним урядам Венесуели і М'янми було відмовлено в доступі до ресурсів МВФ.





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