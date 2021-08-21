Тихановська та сенатор Менендес просять МВФ і Білий дім не допомагати грошима Лукашенку
Законно обрана глава білоруської держави Світлана Тихановська направила листи керівниці Міжнародного Валютного Фонду Крісталіні Георгієвій та міністру фінансів Сполучених Штатів Америки Джанет Єллен
Політикиня закликала їх заборонити режиму Лукашенка доступ до засобів SDR (спеціальних прав запозичення), зокрема заморозити обмін у вільно конвертовані валюти, допоки в Білорусі не буде проведено нові вільні вибори. Це спільна позиція всієї опозиції Білорусі, передає Еспресо.TV.
"Демократичні сили аргументують свій заклик тим, що призначені народу кошту підуть на репресії проти білорусів", - наголошує пресслужба Тихановської.
У згаданих зверненнях Світлана Тихановська навела приклади жорстокого поводження з людьми, вироків та затримань за політичними мотивами, використання COVID-19 як біологічної зброї у в'язницях.
Тихановська заявила, що дії режиму з кожним днем погіршують і без того важке економічне становище Білорусі, і нові грошові надходження іззовні не повинні допомогти йому виграти час утримання влади.
Повний текст листа - на офіційному сайті Тихановської.
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Також Світлана Тихановська подякувала американському сенатору Роберта Менендесу за його лист Байдену із закликом заблокувати режиму доступ до $1 мільярду від МВФ. Тихановська та Менендес зустрічалися під час її відвідин США. На знак підтримки зустріч пройшла в залі Сенату, де традиційно приймають лідерів держав.
Переговори про блокування SDR Тихановська вела під час багатьох своїх зустрічей у США.
Основні тези з листа сенатора Менендеса (копію наводить білоруське Національне антикризове управління):
1) Отримання Лукашенко $1 млрд від МВФ підірве зусилля США щодо позбавлення його незаконного режиму ресурсів, які він може використовувати для продовження насильницького утримання влади і репресій. Абсолютно необхідно, щоб міжнародне співтовариство заблокувало офіційному Мінську доступ до SDR.
2) Щоб це сталося, МВФ має формально скасувати визнання уряду Лукашенко. І Сполучені Штати повинні домогтися від МВФ такого рішення. США пішли на аналогічні заходи, коли незаконним урядам Венесуели і М'янми було відмовлено в доступі до ресурсів МВФ.
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