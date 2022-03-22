Тихановська закликала військових Білорусі у разі наказу про наступ на Україну здаватися ЗСУ

Відеозвернення вона опублікувала у Youtube.



Тихановська додала, що самопроголошений президент Олександр Лукашенко вже здійснив держзраду, надавши територію країни для російської агресії проти України.



"Пряме вторгнення білоруської армії в Україну стане ганебною плямою на стосунках з українським народом та ще більше ізолює білорусів від зовнішнього світу – аж до залізної завіси", - сказала вона.



"Усі, хто віддасть наказ про вторгнення військ Білорусі в Україну, незалежно від посади та військового звання, постануть перед трибуналом. Усі, хто виконає цей свідомо злочинний наказ, відповідатимуть перед законом", – нагадала Тихановська.

Водночас вона наголосила, що військовослужбовці та будь-які посадові особи, які відмовилися виконувати злочинні накази, звільняються від відповідальності за невиконання таких наказів, оскільки право не виконувати явно злочинні накази гарантовано законом.



При цьому "зафіксувати свою незгоду із наказом можна прямою дією – склавши зброю"

Вона додали, що ці люди звільняються від відповідальності, так само, як і ті, хто покине поле бою або здадуться в Україні в полон.

"Наказ ввести війська в Україну - це не лише наказ відправити на вірну смерть військовослужбовців нашої країни, а й наказ усім нам, білорусам, відмовитись від незалежності та свого майбутнього", – резюмувала лідерка білоруської опозиції.

Генеральний штаб Збройних сил заявляє, що наразі існує висока загроза наступу з Білорусі на Волинському напрямку.