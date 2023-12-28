Тіла розстріляних на Запоріжжі полонених українських бійців евакуювали, - речник ЗСУ
Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун повідомив, що українських полонених, яких росіяни розстріляли під Роботиним, евакуйовано
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Тіла загиблих воїнів евакуйовано. Слідчим відділом СБУ у Запорізькій області відкрито кримінальне провадження. Попередньо вдалося встановити, що поблизу Роботиного, внаслідок порушення статті 3-ї Женевської конвенції про поводження з військовополоненими та інших норм міжнародного гуманітарного права, невстановлені поки що особи з-поміж військовослужбовців збройних сил РФ, чи інших військових формувань держави-агресорки, умисно вбили захищених в умовах збройного конфлікту людей, а саме 3-х військовослужбовців десантно-штурмових військ, які вибули зі строю внаслідок потрапляння в полон", - сказав Штупун.
- Російські окупанти поблизу Роботиного Запорізької області розстріляли трьох українських військовополонених. Офіс генпрокурора розпочав розслідування.
- Офіс генпрокурора встановив особи ймовірних підозрюваних військових РФ у розстрілі трьох українських військовополонених поблизу Роботиного у Запорізькій області.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.86 Купівля 37.86Продаж 38.56
- EUR Купівля 41.71Продаж 42.86
- Актуальне
- Важливе