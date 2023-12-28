Тіла розстріляних на Запоріжжі полонених українських бійців евакуювали, - речник ЗСУ

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Тіла загиблих воїнів евакуйовано. Слідчим відділом СБУ у Запорізькій області відкрито кримінальне провадження. Попередньо вдалося встановити, що поблизу Роботиного, внаслідок порушення статті 3-ї Женевської конвенції про поводження з військовополоненими та інших норм міжнародного гуманітарного права, невстановлені поки що особи з-поміж військовослужбовців збройних сил РФ, чи інших військових формувань держави-агресорки, умисно вбили захищених в умовах збройного конфлікту людей, а саме 3-х військовослужбовців десантно-штурмових військ, які вибули зі строю внаслідок потрапляння в полон", - сказав Штупун.