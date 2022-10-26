Про це інформує в телеграмі Енергоатом.

"Створення безпекової зони навколо Запорізької АЕС можливе тільки після її деокупації, виведення зі станції та прилеглої території, а також з міста-супутника ЗАЕС – Енергодару, всіх російських військових разом із технікою й озброєнням та передачі Запорізької атомної електростанції її законному оператору – НАЕК "Енергоатом", під повний контроль України", - наголосили в пресслужбі.

Нагадаємо, РНБО готує рішення для захисту фахівців окупованої ЗАЕС, які працюють у надтяжких умовах

Раніше в Енергоатомі заявили, що окупанти формують списки працівників на Запорізькій АЕС, які підписали контракти з Росатомом, щоб мобілізувати частину з них на службу в росармію або рашистську територіальну оборону.

Російські окупанти тиснуть фізично та морально на працівників Запорізької АЕС, аби вони підписали контракти з Росатомом.

Рафаель Гроссі заявив, що обговорить в Раді безпеки ООН створення безпечної зони навколо ЗАЕС. Керівник МАГАТЕ планує виступити 27 жовтня.

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