"Тільки після деокупації": Енергоатом про намір Гроссі звернутися до Радбезу ООН щодо зони безпеки навколо ЗАЕС
В Енергоатомі відреагували на заяву Гроссі про створення зону безпеки навколо Запорізької АЕС - можливо лише після деокупації
Про це інформує в телеграмі Енергоатом.
"Створення безпекової зони навколо Запорізької АЕС можливе тільки після її деокупації, виведення зі станції та прилеглої території, а також з міста-супутника ЗАЕС – Енергодару, всіх російських військових разом із технікою й озброєнням та передачі Запорізької атомної електростанції її законному оператору – НАЕК "Енергоатом", під повний контроль України", - наголосили в пресслужбі.
- Нагадаємо, РНБО готує рішення для захисту фахівців окупованої ЗАЕС, які працюють у надтяжких умовах
- Раніше в Енергоатомі заявили, що окупанти формують списки працівників на Запорізькій АЕС, які підписали контракти з Росатомом, щоб мобілізувати частину з них на службу в росармію або рашистську територіальну оборону.
- Російські окупанти тиснуть фізично та морально на працівників Запорізької АЕС, аби вони підписали контракти з Росатомом.
- Рафаель Гроссі заявив, що обговорить в Раді безпеки ООН створення безпечної зони навколо ЗАЕС. Керівник МАГАТЕ планує виступити 27 жовтня.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.33
Купівля 39.33Продаж 40.19
-
EUR
Купівля 38.37Продаж 39.44
- Актуальне
- Важливе