Центр, який може вмістити 96 осіб, розташований у реколекційному домі Вищої семінарії, пише Gazeta.pl з посиланням на РАР.

Перші мешканці центру для біженців в Олтажеві прибули 18 жовтня. Переважно, це матері з дітьми, які до цього жили у вже закритому центрі соціальної допомоги біженцям у Кречках.

Ректор Вищої паллотинської семінарії в Олтажеві й водночас директор центру отець Мірослав Майзнер сказав, що заклад складається з двох частин. Перша – житлова. Вона має 48 кімнат із санвузлом, 3 вітальні та навчальну кімнату. Також тут є кухня, їдальня та актова зала. Друга частина центру – навчальна. Вона зараз на ремонті. У ній проводитимуть заняття з дітьми.

Навчальна частина також буде відкрита для польських та українських дітей з-поза меж центру. Вони зможуть приходити на різноманітні гуртки, мистецькі та спортивні заходи.

"Ми сприймаємо наш центр не лише як місце, де можна жити та харчуватися, а перш за все як місце, де людям можуть отримати психологічну та духовну допомогу, яка допоможе їм стати незалежними. Ми також хочемо допомогти їм у навчанні, розвитку талантів та інтересів, щоб вони могли пережити цей складний період", – сказав отець Мірослав Майзнер.

Він повідомив, що в навчальній частині центру організовуватимуть тренінги для вчителів. На них педагоги з України та Польщі зможуть навчитися адекватно реагувати на потреби дітей з воєнною травмою.

Нагадаємо, з середини листопада у Польщі вирішили змінити стратегію щодо біженців: допоможуть облаштовувати модульне житло в Україні.

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