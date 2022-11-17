Тимчасовий дім у Польщі знайшли ще 70 українців. Під Варшавою відкрили новий центр для біженців
70 біженців з України поселилися в центрі "Майбутнє для України", який відкрили 17 листопада в Олтажеві під Варшавою
Центр, який може вмістити 96 осіб, розташований у реколекційному домі Вищої семінарії, пише Gazeta.pl з посиланням на РАР.
Перші мешканці центру для біженців в Олтажеві прибули 18 жовтня. Переважно, це матері з дітьми, які до цього жили у вже закритому центрі соціальної допомоги біженцям у Кречках.
Ректор Вищої паллотинської семінарії в Олтажеві й водночас директор центру отець Мірослав Майзнер сказав, що заклад складається з двох частин. Перша – житлова. Вона має 48 кімнат із санвузлом, 3 вітальні та навчальну кімнату. Також тут є кухня, їдальня та актова зала. Друга частина центру – навчальна. Вона зараз на ремонті. У ній проводитимуть заняття з дітьми.
Навчальна частина також буде відкрита для польських та українських дітей з-поза меж центру. Вони зможуть приходити на різноманітні гуртки, мистецькі та спортивні заходи.
"Ми сприймаємо наш центр не лише як місце, де можна жити та харчуватися, а перш за все як місце, де людям можуть отримати психологічну та духовну допомогу, яка допоможе їм стати незалежними. Ми також хочемо допомогти їм у навчанні, розвитку талантів та інтересів, щоб вони могли пережити цей складний період", – сказав отець Мірослав Майзнер.
Він повідомив, що в навчальній частині центру організовуватимуть тренінги для вчителів. На них педагоги з України та Польщі зможуть навчитися адекватно реагувати на потреби дітей з воєнною травмою.
- Нагадаємо, з середини листопада у Польщі вирішили змінити стратегію щодо біженців: допоможуть облаштовувати модульне житло в Україні.
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