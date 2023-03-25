Тімоті Снайдер зустрівся з військовим, який читав його книгу в окопі

Відповідний пост опублікував сам боєць Олександр Ширшин у Facebook.

У п'ятницю, 24 березня, стало відомо про зустріч відомого американського історика Тімоті Снайдера з українським воєнним, фотографії якого розлетілися у мережі. Там воїн читав книгу публіциста.

Олександр Ширшин підписав свій пост словами: "Випадково невипадкова зустріч".

Громадський діяч Юлій Морозов написав, що допомагав організувати зустріч і про це скоро з'явиться більше інформації.

Нагадаємо, на початку січня знаний історик Тімоті Снайдер поширив фото українського воїна, який в окопі читає його книгу.

"Найвища честь для автора – читач", - написав дослідник українською мовою.

Допис через декілька годин набрав понад 1 млн переглядів. Зараз його переглянули вже 2,7 мільйона людей.