Тімоті Снайдер зустрівся з військовим, який читав його книгу в окопі
Воєннослужбовець Олександр Ширшин назвав зустріч "випадковою невипадковістю" та подякував активістам за надану можливість
Відповідний пост опублікував сам боєць Олександр Ширшин у Facebook.
У п'ятницю, 24 березня, стало відомо про зустріч відомого американського історика Тімоті Снайдера з українським воєнним, фотографії якого розлетілися у мережі. Там воїн читав книгу публіциста.
Олександр Ширшин підписав свій пост словами: "Випадково невипадкова зустріч".
Громадський діяч Юлій Морозов написав, що допомагав організувати зустріч і про це скоро з'явиться більше інформації.
Нагадаємо, на початку січня знаний історик Тімоті Снайдер поширив фото українського воїна, який в окопі читає його книгу.
"Найвища честь для автора – читач", - написав дослідник українською мовою.
Допис через декілька годин набрав понад 1 млн переглядів. Зараз його переглянули вже 2,7 мільйона людей.
- Відзначимо, на початку листопада професор історії Єльського університету, американський історик Тімоті Снайдер приєднався до команди амбасадорів фандрейзингової платформи United24. Снайдер збирає кошти на систему протидії ворожим БПЛА, якими Росія постійно атакує об’єкти критичної інфраструктури в Україні.
- Військовий, що читав в окопі книгу Тімоті Снайдера, виявився бійцем львівської 80-ки та випускником УКУ. В ексклюзивному коментарі для Еспресо Захід він розповів про історію знаменитого фото.
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