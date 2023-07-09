Тіна Кароль передала Папі Римському щоденник 9-річного хлопчика з Маріуполя

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

Зазначається, що Єгор вів щоденник, поки жив протягом місяця у підвалі свого будинку під час окупації міста, де описував життя у "суцільній темряві". У щоденнику хлопчик писав про свою рану на спині, поранення матері та сестри, також малював картинки людей зі зброєю, тіла загиблих, що лежать на вулицях, зруйновані будинки, вибухи та танки.

Повідомляється, що передача щоденника була побажанням сімʼї Єгора. Щоденник був заздалегідь оцифрований для подальшої розробки NFT, щоб виставити його як лот на аукціон електронного мистецтва.

Фото: Vatican media