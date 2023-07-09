Тіна Кароль передала Папі Римському щоденник 9-річного хлопчика з Маріуполя
Співачка Тіна Кароль передала Папі Римському щоденник 9-річного хлопчика Єгора з Маріуполя, у якому він описував своє життя в окупованому місті
Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.
Зазначається, що Єгор вів щоденник, поки жив протягом місяця у підвалі свого будинку під час окупації міста, де описував життя у "суцільній темряві". У щоденнику хлопчик писав про свою рану на спині, поранення матері та сестри, також малював картинки людей зі зброєю, тіла загиблих, що лежать на вулицях, зруйновані будинки, вибухи та танки.
Повідомляється, що передача щоденника була побажанням сімʼї Єгора. Щоденник був заздалегідь оцифрований для подальшої розробки NFT, щоб виставити його як лот на аукціон електронного мистецтва.
Фото: Vatican media
- У червні родичі військовополонених та незаконно ув’язнених цивільних із Криму й інших регіонів України мли можливість написати повідомлення, які лауреатка Нобелівської премії миру Олександра Матвійчук передала Папі Римському
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.69
Купівля 36.69Продаж 37.42
-
EUR
Купівля 40.22Продаж 41.11
- Актуальне
- Важливе