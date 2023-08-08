Тісто на піцу тонке (як в піцерії)

Приготувати тонке тісто для піци не складно. Головне - чітко дотримуватись покрокового рецепту приготування. Таким чином ви можете робити для себе і своїх рідних цілком пристойну "ресторанну" страву самотужки.

Фото: gettyimages

Інгредієнти:

дві склянки пшеничного борошна

три четверті склянки води

одна чайна ложка сухих дріжджів

одна столова ложка оливкової олії

четвертина чайної ложки солі

одна чайна ложка цукру.

Покроковий рецепт приготування тонкого тіста на піцу:

вливаємо в кухонний комбайн теплу воду (або в миску, де зручно буде мішати вручну)

засипаємо сухі дріжджі

додаємо сіль

додаємо цукор

додаємо борошно

додаємо оливкову олію

замішуємо тісто

замішане тісто перекладаємо в зручну ємність

накриваємо кришкою

залишаємо на годину, щоб підійшло

коли тісто збільшиться в 2 рази - дістаємо його й розділяємо на 2 частини

посипаємо поверхню борошном

тонко розкачуємо тісто качалкою

форму для випічки застеляємо килимком

перекладаємо пласт тіста у формочку

накладаємо зверху начинку за смаком

запікаємо.

Фото: gettyimages



Дріжджове тісто на піцу (пухке тісто)

Тісто, яке хрумтить - головна умова вдалої піци. Отже, тісто для піци на дріжджах:

Інгредієнти:

200 мл теплої води чи молока

одна чайна ложка солі

дві чайні ложки цукру

25 г живих дріжджів

330 г борошна

три столові ложки олії.

Покроковий рецепт приготування тіста на піцу (на дріжджах):

засипаємо в миску цукор, сіль

додаємо тепле молоко (або воду)

додаємо покришені дріжджі

вимішуємо вінчиком до розчинення всіх інгредієнтів

додаємо в тісто половину просіяного борошна

розмішуємо вінчиком до однорідності

далі засипаємо другу половину борошна

замішуємо тісто руками

додаємо половину олії

вимішуємо

вливаємо всю олію

вимішуємо

формуємо з тіста кулю

накриваємо рушником

залишаємо в теплому місці на одну годину

тісто збільшиться втричі

розділяємо тісто на дві частини

готуємо дві круглі піци діаметром 36 см.

Фото: gettyimages

Тісто на піцу на молоці

Тісто на молоці має чудову структуру, основа ніжна на смак й легка на дотик.

Інгредієнти:

500 г пшеничного борошна

150 мл води

150 мл молока

одна чайна ложка сухих дріжджів

дві чайні ложки цукру

одна чайна ложка солі

дві столові ложки оливкової олії.

Покроковий рецепт приготування тіста для піци на молоці:

просіюємо борошно й всипаємо в глибоку миску

додаємо сухі інгредієнти: цукор, сіль, дріжджі

розмішуємо суху суміш

трохи підігріваємо молоко і воду

потім по черзі воду й молоко відправляємо до борошна

перемішуємо масу

далі вливаємо оливкову олію

замішуємо тісто

посипаємо стіл борошном

замішуємо тісто вже на твердій поверхні

формуємо з тіста кулю

кладемо його в миску, змащену маслом,

накриваємо харчовою плівкою

ставимо в тепле місце на сорок хвилин

після цього ще десять хвилин замішуємо тісто

далі знову накриваємо харчовою плівкою і ставимо в тепле місце на сорок хвилин

знов замішуємо тісто, розділяємо на шматки й формуємо кола для випікання піци.

Фото: gettyimages



Тісто на піцу на воді (швидкий рецепт)

Інгредієнти:

500 г борошна

одна чайна ложка солі

дві чайні ложки сухих дріжджів

три столові ложки оливкової олії

310 мл води.

Покроковий рецепт швидкого приготування піци на воді:

змішуємо борошно з сухими дріжджами

додаємо три столові ложки оливкової олії

поступово доливаємо воду

замішуємо тісто для піци

прикриваємо тісто плівкою

перекладаємо в тепле місце на пів години

готове тісто розділяємо на шматки й формуємо кола під піцу.

Смачного!