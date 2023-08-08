Тонке чи пухке. Як приготувати тісто на піцу
Піца - італійська національна страва. Корж зазвичай округлої форми. Його покривають томатною пастою та сиром, а також різними смаколиками, в залежності від рецепту. Після цього - запікають
Тісто на піцу тонке (як в піцерії)
Приготувати тонке тісто для піци не складно. Головне - чітко дотримуватись покрокового рецепту приготування. Таким чином ви можете робити для себе і своїх рідних цілком пристойну "ресторанну" страву самотужки.
Фото: gettyimages
Інгредієнти:
- дві склянки пшеничного борошна
- три четверті склянки води
- одна чайна ложка сухих дріжджів
- одна столова ложка оливкової олії
- четвертина чайної ложки солі
- одна чайна ложка цукру.
Покроковий рецепт приготування тонкого тіста на піцу:
- вливаємо в кухонний комбайн теплу воду (або в миску, де зручно буде мішати вручну)
- засипаємо сухі дріжджі
- додаємо сіль
- додаємо цукор
- додаємо борошно
- додаємо оливкову олію
- замішуємо тісто
- замішане тісто перекладаємо в зручну ємність
- накриваємо кришкою
- залишаємо на годину, щоб підійшло
- коли тісто збільшиться в 2 рази - дістаємо його й розділяємо на 2 частини
- посипаємо поверхню борошном
- тонко розкачуємо тісто качалкою
- форму для випічки застеляємо килимком
- перекладаємо пласт тіста у формочку
- накладаємо зверху начинку за смаком
- запікаємо.
Фото: gettyimages
Дріжджове тісто на піцу (пухке тісто)
Тісто, яке хрумтить - головна умова вдалої піци. Отже, тісто для піци на дріжджах:
Інгредієнти:
- 200 мл теплої води чи молока
- одна чайна ложка солі
- дві чайні ложки цукру
- 25 г живих дріжджів
- 330 г борошна
- три столові ложки олії.
Покроковий рецепт приготування тіста на піцу (на дріжджах):
- засипаємо в миску цукор, сіль
- додаємо тепле молоко (або воду)
- додаємо покришені дріжджі
- вимішуємо вінчиком до розчинення всіх інгредієнтів
- додаємо в тісто половину просіяного борошна
- розмішуємо вінчиком до однорідності
- далі засипаємо другу половину борошна
- замішуємо тісто руками
- додаємо половину олії
- вимішуємо
- вливаємо всю олію
- вимішуємо
- формуємо з тіста кулю
- накриваємо рушником
- залишаємо в теплому місці на одну годину
- тісто збільшиться втричі
- розділяємо тісто на дві частини
- готуємо дві круглі піци діаметром 36 см.
Фото: gettyimages
Тісто на піцу на молоці
Тісто на молоці має чудову структуру, основа ніжна на смак й легка на дотик.
Інгредієнти:
- 500 г пшеничного борошна
- 150 мл води
- 150 мл молока
- одна чайна ложка сухих дріжджів
- дві чайні ложки цукру
- одна чайна ложка солі
- дві столові ложки оливкової олії.
Покроковий рецепт приготування тіста для піци на молоці:
- просіюємо борошно й всипаємо в глибоку миску
- додаємо сухі інгредієнти: цукор, сіль, дріжджі
- розмішуємо суху суміш
- трохи підігріваємо молоко і воду
- потім по черзі воду й молоко відправляємо до борошна
- перемішуємо масу
- далі вливаємо оливкову олію
- замішуємо тісто
- посипаємо стіл борошном
- замішуємо тісто вже на твердій поверхні
- формуємо з тіста кулю
- кладемо його в миску, змащену маслом,
- накриваємо харчовою плівкою
- ставимо в тепле місце на сорок хвилин
- після цього ще десять хвилин замішуємо тісто
- далі знову накриваємо харчовою плівкою і ставимо в тепле місце на сорок хвилин
- знов замішуємо тісто, розділяємо на шматки й формуємо кола для випікання піци.
Фото: gettyimages
Тісто на піцу на воді (швидкий рецепт)
Інгредієнти:
- 500 г борошна
- одна чайна ложка солі
- дві чайні ложки сухих дріжджів
- три столові ложки оливкової олії
- 310 мл води.
Покроковий рецепт швидкого приготування піци на воді:
- змішуємо борошно з сухими дріжджами
- додаємо три столові ложки оливкової олії
- поступово доливаємо воду
- замішуємо тісто для піци
- прикриваємо тісто плівкою
- перекладаємо в тепле місце на пів години
- готове тісто розділяємо на шматки й формуємо кола під піцу.
Смачного!
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