Тисяча нелегалів з Афганістану та Сомалі купила фальшиві документи у підпільній типографії на Київщині: СБУ викрила зловмисників

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"У ході слідчо-оперативних дій на Київщині викрито організаторів групи та ліквідовано підпільну типографію із виготовлення фальшивих документів для перебування в ЄС. Зловмисники збували готові підробки нелегалам з Близького Сходу, а також з Афганістану, Сомалі та інших країн з підвищеною терористичною загрозою", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними слідства, масштаб оборудок становив понад 40 млн грн.

Замовлення підроблених документів іноземці робили через підпільний кол-центр. Типографія виготовляла фальшиві європейські посвідки на постійне проживання, водійські посвідчення та ID-картки.





Під час обшуків правоохоронці виявили:

фальшиві документи, підготовлені до відправлення за кордон;

обладнання для виготовлення підробок;

бланки, печатки та пристрої для нанесення голографічних знаків;

засоби зв’язку із доказами протиправної діяльності;

електронну базу "клієнтів";

гроші, ймовірно одержані злочинним шляхом.

"У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ, триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до нього", - йдеться у повідомленні.