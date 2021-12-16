Тисяча нелегалів з Афганістану та Сомалі купила фальшиві документи у підпільній типографії на Київщині: СБУ викрила зловмисників
У четвер, 16 грудня, Служба безпеки України викрила міжнародну злочинну групу, яка фальшувала документи Євросоюзу для більше тисячі нелегалів з Афганістану та Сомалі
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
"У ході слідчо-оперативних дій на Київщині викрито організаторів групи та ліквідовано підпільну типографію із виготовлення фальшивих документів для перебування в ЄС. Зловмисники збували готові підробки нелегалам з Близького Сходу, а також з Афганістану, Сомалі та інших країн з підвищеною терористичною загрозою", - йдеться у повідомленні.
За попередніми даними слідства, масштаб оборудок становив понад 40 млн грн.
Замовлення підроблених документів іноземці робили через підпільний кол-центр. Типографія виготовляла фальшиві європейські посвідки на постійне проживання, водійські посвідчення та ID-картки.
Під час обшуків правоохоронці виявили:
- фальшиві документи, підготовлені до відправлення за кордон;
- обладнання для виготовлення підробок;
- бланки, печатки та пристрої для нанесення голографічних знаків;
- засоби зв’язку із доказами протиправної діяльності;
- електронну базу "клієнтів";
- гроші, ймовірно одержані злочинним шляхом.
"У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ, триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до нього", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, у Харкові правоохоронці в рамках розслідувань кримінальних проваджень вилучили та знищили наркотичні засоби, вартість яких на чорному ринку сягає 5 млн грн.
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