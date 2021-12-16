У Харкові поліція знищила наркотиків на 5 млн грн

Про це повідомляє пресслужба МВС.



За словами помічника начальника ГУНП в Харківській області В’ячеслава Маркова, усього поліцейські знищили 400 кг наркотичних речовин та прекурсорів. Їх утилізували відповідно до 180 судових рішень.







Під час ліквідації заборонених речовин була присутня комісія, до складу якої увійшли співробітники слідчих та оперативних підрозділів, інспектори-криміналісти. Також були представники громадської організації та засобів масової інформації.







"Ми максимально відкриті, нам нічого приховувати. Це не просто акт публічного знищення наркотиків, це найкращий приклад невідворотності закону для осіб, які стали на злочинний шлях і торгують смертю", - сказав Марков.



Процедуру утилізації оформили офіційними актами та підтвердили підписами всіх членів комісії.



Нагадаємо, 14 грудня 2021 працівники Державного бюро розслідувань затримали поліцейського Чугуївського райуправління у Харківській області, який збував затриманим наркотики у приміщеннях суду та слідчого ізолятора.