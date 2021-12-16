"Тисяча Зеленського" за вакцинацію почне приходити з 20-21 грудня, - Федоров

Про це він повідомив у інтерв'ю BBC.



За словами Федорова, 14 і 15 грудня послугу "єПідтримка" замовили по одному мільйону людей.



"Мінекономіки обіцяє, що всі бюрократичні проблеми вирішать до 20 грудня, гроші почнуть приходити з 20-21 грудня. У сповіщеннях ми попереджаємо, що кошти можуть прийти через 10 днів після того, як людина залишить заявку. Сподіваємось, що ще раніше", - сказав міністр.



Для отримання грошей необхадно оформити спеціальну картку єПідтримка в одному з банків-партнерів, авторизуватись у застосунку "Дія", зайти у розділ Послуги та вибрати єПідтримку, вибрати для виплати картку єПідтримка і очікувати зарахування коштів від Мінекономіки.

Нагадаємо, 13 грудня, в Україні стартував проєкт єПідтримка з виплати повністю вакцинованим українцям по 1 тис. грн. Подати заявку на отримання виплати у застосунку "Дія" можуть громадяни України віком від 18 років, які мають "зелені" сертифікати вакцинації.