"Тисяча Зеленського" за вакцинацію почне приходити з 20-21 грудня, - Федоров
Очільник Мінцири Михайло Федоров сказав, що гроші за повний курс щеплення від коронавірусу почнуть приходити 20-21 грудня
Про це він повідомив у інтерв'ю BBC.
За словами Федорова, 14 і 15 грудня послугу "єПідтримка" замовили по одному мільйону людей.
"Мінекономіки обіцяє, що всі бюрократичні проблеми вирішать до 20 грудня, гроші почнуть приходити з 20-21 грудня. У сповіщеннях ми попереджаємо, що кошти можуть прийти через 10 днів після того, як людина залишить заявку. Сподіваємось, що ще раніше", - сказав міністр.
Для отримання грошей необхадно оформити спеціальну картку єПідтримка в одному з банків-партнерів, авторизуватись у застосунку "Дія", зайти у розділ Послуги та вибрати єПідтримку, вибрати для виплати картку єПідтримка і очікувати зарахування коштів від Мінекономіки.
- Нагадаємо, 13 грудня, в Україні стартував проєкт єПідтримка з виплати повністю вакцинованим українцям по 1 тис. грн. Подати заявку на отримання виплати у застосунку "Дія" можуть громадяни України віком від 18 років, які мають "зелені" сертифікати вакцинації.
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