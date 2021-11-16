"Тисячу Зеленського" за щеплення від COVID-19 не видаватимуть на руки, її використання обмежать, - ОП

Про це повідомив прессекретар президента Сергій Никифоров у коментарі "Українській правді”.



У дописі Facebook Никифоров уточнив, що тисячу грн зможуть отримати ті українці, які щепилися однією дозою вакцини виробництва Johnson & Johnson, та двома дозами інших затверджених вакцин як до, так і після 19 грудня.



"Ключове насправді тут - це не тисяча за вакцинацію. Це масштабна програма з підтримки бізнесу, просто вона є опосередкованою. Влада не напряму дає гроші бізнесу, влада видає гроші людям - таким чином підтримуючи їхнє рішення вакцинуватися. Тобто, вбиваємо одним пострілом двох зайців. А по-друге, це ж не живі гроші, їх не можна буде витратити на горілку і цигарки”, - сказав Никифоров.



Як зазначив речник президента, перелік послуг сформували таким чином, щоб підтримати ті, які, на думку влади, найбільше постраждали від пандемії коронавірусу і карантинних обмежень.



"Це буде - поки не скажу за технічне рішення - але це буде в тому чи іншому вигляді якийсь сертифікат, цифровий ваучер чи депозит, чи щось на кшталт того, який можна буде витратити на певний перелік послуг і товарів", - сказав Никифоров.



За словами речника Зеленського, гроші можна буде витратити на спортивні та культурні заходи (театри, концерти, книги, кіно), туризм (переїзди по Україні) тощо - повний перелік послуг ще формують.



Никифоров додав, що поки не може розповісти технічні деталі надання грошей, але нагадав, що Зеленський озвучив дату початку виплат - 19 грудня.

Нагадаємо, у понеділок, 15 листопада, президент Зеленський анонсував програму підтримки креативного, спортивного й транспортного секторів економіки, згідно з якою вакциновані українці, які щепилися двома дозами вакцини проти COVID-19, зможуть отримати по 1 тис. грн.