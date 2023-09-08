"Точно впевнений, що відбудеться": промоутер Ф'юрі заговорив про бій з Усиком 

Про це повідомляє Boxing News.

За словами Арума, Ф'юрі хоче битись з Усиком.

"Так, я точно впевнений, що цей поєдинок має відбутися наступним. Я вірю, що сторони повинні перестати страждати дурнею і завершити це. Я вірю, що так буде. Тепер я думаю, що бій відбудеться. Думаю, Ф’юрі хоче поєдинку. А Усик зрозумів, що не варто займатися фігнею, проводячи бої з іншими надважковаговиками. Дозвольмо їм провести поєдинок", - сказав промоутер Боб Арум.

Коли наступний бій Ф'юрі

Тайсон Ф'юрі володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради). В наступному поєдинку британець 28 жовтня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) зустрінеться з бійцем змішаних єдиноборств, ексчемпіоном UFC (Абсолютного бійцівського чемпіонату) Френсісом Нганну із Франції.

Перемога Усика над Дюбуа

26 серпня в польському Вроцлаві Олександр Усик провів бій проти Даніеля Дюбуа за звання чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Один з ключових моментів бою стався у 5 раунді. Британець пробив Усику нижче пояса. В результаті українець не втримався на ногах. Рефері зупинив бій через брудний прийом британця і дав українцю декілька хвилин, щоб прийти до тями.

Наприкінці 8-го раунду Усик видав серію потужних ударів та відправив Дюбуа в нокдаун. Британець став на коліно. У 9-му раунді Усик знову змусив Дюбуа "присісти". Рефері достроково завершив бій перемогою Усика технічним нокаутом.

Згодом стало відомо, що Даніель Дюбуа та його команда займуться оскарженням результатів поєдинку з Олександром Усиком. Британець вважає, що у 5 раунді завдав удару за правилами і суддя мав зафіксувати його перемогу нокаутом.

29 серпня WBA підтвердила перемогу Олександра Усика у поєдинку з Даніелем Дюбуа та підтримала рішення судді щодо скандального удару британця нижче пояса.

4 вересня Дюбуа подав апеляцію на результат поєдинку проти Усика. Всесвітня боксерська асоціація підтвердила, що отримала апеляцію британця Даніеля Дюбуа на результат поєдинку проти Олександра Усика.

З хронологією поєдинку можна ознайомитися за посилан