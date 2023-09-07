WBA зробила заяву стосовно скарги Дюбуа на результат бою з Усиком

Про це повідомляє офіційний сайт WBA.

"Команда Даніеля Дюбуа надіслала офіційну апеляцію на бій 26 серпня, в якому він програв нокаутом у 9 раунді Олександру Усику у Вроцлаві, Польща", - заявили в асоціації.

У WBA зазначили, що продовжать розгляд протесту британського важковаговика відповідно до правил.

"Будь-яке рішення, прийняте щодо цієї ситуації, буде прийнято відповідно до правил WBA та повідомлено своєчасно та відповідним чином", - запевнили в організації.

Перемога Усика над Дюбуа

26 серпня в польському Вроцлаві Олександр Усик провів бій проти Даніеля Дюбуа за звання чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Один з ключових моментів бою стався у 5 раунді. Британець пробив Усику нижче пояса. В результаті українець не втримався на ногах. Рефері зупинив бій через брудний прийом британця і дав українцю декілька хвилин, щоб прийти до тями.

Наприкінці 8-го раунду Усик видав серію потужних ударів та відправив Дюбуа в нокдаун. Британець став на коліно. У 9-му раунді Усик знову змусив Дюбуа "присісти". Рефері достроково завершив бій перемогою Усика технічним нокаутом.

Згодом стало відомо, що Даніель Дюбуа та його команда займуться оскарженням результатів поєдинку з Олександром Усиком. Британець вважає, що у 5 раунді завдав удару за правилами і суддя мав зафіксувати його перемогу нокаутом.

29 серпня WBA підтвердила перемогу Олександра Усика у поєдинку з Даніелем Дюбуа та підтримала рішення судді щодо скандального удару британця нижче пояса.

4 вересня Дюбуа подав апеляцію на результат поєдинку проти Усика.

З хронологією поєдинку можна ознайомитися за посиланням.