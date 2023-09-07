WBA зробила заяву стосовно скарги Дюбуа на результат бою з Усиком
Всесвітня боксерська асоціація підтвердила, що отримала апеляцію британця Даніеля Дюбуа на результат поєдинку проти Олександра Усика
Про це повідомляє офіційний сайт WBA.
"Команда Даніеля Дюбуа надіслала офіційну апеляцію на бій 26 серпня, в якому він програв нокаутом у 9 раунді Олександру Усику у Вроцлаві, Польща", - заявили в асоціації.
У WBA зазначили, що продовжать розгляд протесту британського важковаговика відповідно до правил.
"Будь-яке рішення, прийняте щодо цієї ситуації, буде прийнято відповідно до правил WBA та повідомлено своєчасно та відповідним чином", - запевнили в організації.
Перемога Усика над Дюбуа
26 серпня в польському Вроцлаві Олександр Усик провів бій проти Даніеля Дюбуа за звання чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Один з ключових моментів бою стався у 5 раунді. Британець пробив Усику нижче пояса. В результаті українець не втримався на ногах. Рефері зупинив бій через брудний прийом британця і дав українцю декілька хвилин, щоб прийти до тями.
Наприкінці 8-го раунду Усик видав серію потужних ударів та відправив Дюбуа в нокдаун. Британець став на коліно. У 9-му раунді Усик знову змусив Дюбуа "присісти". Рефері достроково завершив бій перемогою Усика технічним нокаутом.
Згодом стало відомо, що Даніель Дюбуа та його команда займуться оскарженням результатів поєдинку з Олександром Усиком. Британець вважає, що у 5 раунді завдав удару за правилами і суддя мав зафіксувати його перемогу нокаутом.
29 серпня WBA підтвердила перемогу Олександра Усика у поєдинку з Даніелем Дюбуа та підтримала рішення судді щодо скандального удару британця нижче пояса.
4 вересня Дюбуа подав апеляцію на результат поєдинку проти Усика.
З хронологією поєдинку можна ознайомитися за посиланням.
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