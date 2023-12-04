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"Точної цифри не знають навіть у Москві": британська розвідка оцінила втрати РФ з початку війни

4 грудня, 2023 понедiлок
13:56
Війна з Росією втрати окупантів

За оцінками розвідки Великобританії, від початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати російської армії у живій силі сягнули 300 тисяч. Натомість навіть офіційні особи РФ не знають точну кількість загиблих

Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії.

Зазначається, що у період з 24 лютого 2022 року по листопад 2023 року офіційні сили міноборони Росії, ймовірно, втратили від 180 тисяч до 240 тисяч військовослужбовців пораненими та близько 50 тисяч убитими.

При цьому найманці ПВК Вагнера, ймовірно, втратили близько 40 тисяч пораненими та 20 тисяч убитими.

"Таким чином, загалом російська сторона, ймовірно, втратила близько 220 000-280 000 пораненими і приблизно 70 000 вбитими. Це дає приблизний діапазон від 290 000 до 350 000 загальних втрат російських військових", - наголошують у британській розвідці.

При цьому, за даними міноборони Британії, медіана діапазону оцінок становить 320 000 загальних втрат російських бойовиків.

"Навіть серед російських офіційних осіб існує низький рівень розуміння загальних втрат через давно сформовану культуру нечесного звітування в армії", - зазначають у відомстві Великобританії.

  • За даними Генерального штабу ЗСУ, станом на 4 грудня російська армія втратила уже 332 810 військових.
Росія
російська армія
окупанти
Велика Британiя
Вагнергейт
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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