"Точної цифри не знають навіть у Москві": британська розвідка оцінила втрати РФ з початку війни

Про це йдеться у звіті міністерства оборони Великої Британії.

Зазначається, що у період з 24 лютого 2022 року по листопад 2023 року офіційні сили міноборони Росії, ймовірно, втратили від 180 тисяч до 240 тисяч військовослужбовців пораненими та близько 50 тисяч убитими.

При цьому найманці ПВК Вагнера, ймовірно, втратили близько 40 тисяч пораненими та 20 тисяч убитими.



"Таким чином, загалом російська сторона, ймовірно, втратила близько 220 000-280 000 пораненими і приблизно 70 000 вбитими. Це дає приблизний діапазон від 290 000 до 350 000 загальних втрат російських військових", - наголошують у британській розвідці.



При цьому, за даними міноборони Британії, медіана діапазону оцінок становить 320 000 загальних втрат російських бойовиків.

"Навіть серед російських офіційних осіб існує низький рівень розуміння загальних втрат через давно сформовану культуру нечесного звітування в армії", - зазначають у відомстві Великобританії.