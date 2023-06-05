Токаєв елегантно послав Лукашенка: Клімкін про запрошення Казахстану стати членом союзної держави
Павло Клімкін, дипломат, міністр закордонних справ України 2014-2019 рр., вважає, що Казахстан не збирається приєднуватися до союзної держави у будь-якій якості
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
Дипломат прокоментував відповідь президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва щодо поради Лукашенка вступити до союзної держави та отримати від РФ ядерну зброю.
"Насправді Токаєв елегантно послав Лукашенка, інакше я це ніяк не можу оцінити. Токаєв чітко сказав, що б Лукашенко жартував собі далі. У перекладі на нормальну мову Казахстан не збирається приєднуватися до союзної держави у будь-якій якості. Також Токаєв сказав, що Казахстану не потрібна ядерна зброя, оскільки це суперечить міжнародному праву, і прямо звинуватив Лукашенка у порушенні цієї міжнародної норми", - сказав ексміністр закордонних справ України.
Павло Клімкін зауважив, що Лукашенко дійсно порушує ключові положення, тому що одна справа, якщо ядерна зброя повністю контролюється Росією, а інша, що переобладнуються білоруські літаки, намагаються залучати білорусів до цього.
"З точку зору міжнародного права Білорусь фундаментально порушує ключові принципи. А якщо порушує, то за цим повинно слідувати покарання. Те, що Білорусь має бути включена у стратегію ядерного стримування НАТО, також очевидно, оскільки вона стає джерелом загрози для всіх західних країн. Це підняття ставок, на які Лукашенко навряд чи пішов сам. Я думаю, що його на це пішли. Знову таки, Токаєв елегантно це відзначив", - підкреслив дипломат.
Клімкін зазначив, що Токаєв все більше робить ставку на Пекін: "Нещодавно був саміт центральноазійських країн у Китаї. На мою думку, у перспективі Центральна Азія перетвориться на зону опосередкованого китайського впливу. А Лукашенко фактично дрейфує, щоб з союзної держави перетворитися на єдину державу, скоріш за все Путін йому і поставив таку умову. Це насправді дуже сумно, бо білоруси, які мають фундаментально іншу ментальність ніж росіяни, на це однозначно не заслужили. Переконаний, що білоруси у своєму ДНК визначають себе європейцями".
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- Одразу після цього, Олександр Лукашенко заявив про початок переміщення ядерної зброї до Білорусі.
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