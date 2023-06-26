Про це пише Reuters.

20 червня Держдума РФ ухвалила закон, який змінює назву дня пам'яті 3 вересня. Якщо раніше це був День закінчення Другої світової війни, то тепер – День перемоги над мілітаристською Японією та закінчення Другої світової війни.

Головний секретар кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно відреагував на ухвалення цього закону і назвав такий крок РФ розпаленням взаємного антагонізму.

"Ухвалення цього закону може не тільки розпалити антияпонські настрої з-поміж росіян, але також може призвести до антиросійських настроїв серед японців", - сказав Мацуно.

Секретар кабінету міністрів додав, що такі дії зі сторони Росії "вкрай прикрі" для його країни.