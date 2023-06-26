Токіо обурений рішенням РФ перейменувати 3 вересня на "день перемоги над мілітаристською Японією"
Влада Японії подала протест проти Росії через рішення країни оголосити День перемоги у Другій світовій війні 3 вересня "днем перемоги над мілітаристською Японією"
Про це пише Reuters.
20 червня Держдума РФ ухвалила закон, який змінює назву дня пам'яті 3 вересня. Якщо раніше це був День закінчення Другої світової війни, то тепер – День перемоги над мілітаристською Японією та закінчення Другої світової війни.
Головний секретар кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно відреагував на ухвалення цього закону і назвав такий крок РФ розпаленням взаємного антагонізму.
"Ухвалення цього закону може не тільки розпалити антияпонські настрої з-поміж росіян, але також може призвести до антиросійських настроїв серед японців", - сказав Мацуно.
Секретар кабінету міністрів додав, що такі дії зі сторони Росії "вкрай прикрі" для його країни.
- 29 травня Верховна Рада зробила в Україні День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні офіційним вихідним.
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